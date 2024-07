Właściwości sezamu znane są od czasów najdawniejszych. Nasiona zawierają cenne minerały, witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Ważną właściwością ziaren jest obniżanie ciśnienia krwi oraz wspieranie układu odpornościowego.

Właściwości sezamu doceniano już w starożytności

Sezam już w starożytnym Babilonie nazywano „przyprawą bogów”. Wzmianki o nasieniu można znaleźć w staroegipskim dokumencie z XV wieku - papirusie Ebersa. Sezam uznawano w starożytności za doskonały lek na schorzenia układu pokarmowego. W Chinach stosowano go jako środek wspomagający pracę śledziony, żołądka i trzustki.

Sezam – właściwości lecznicze i składniki odżywcze

100 gramów nasion sezamu zawiera 1160 miligramów wapnia – to więcej niż dzienne zapotrzebowanie dorosłej, zdrowej osoby, które wynosi 1000 miligramów. Wapń wpływa na stan kości, a także bierze udział w procesie krzepnięcia krwi – ma działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i antyalergiczne. 377 miligramów magnezu także przewyższa dzienne zapotrzebowanie – o 22%. Magnez wzmacnia mięśnie, wpływa na układ nerwowy, usprawnia pracę szarych komórek. 775 miligramów fosforu to o 11% więcej niż potrzebuje organizm – pierwiastek ten razem z wapniem odpowiada za zdrowe i mocne kości. Sezam dostarcza również wielu witamin: witaminy A – od której zależy kondycja skóry, włosów i paznokci, E – nazywanej witaminą młodości i witamin z grupy B – odpowiedzialnych za układ immunologiczny i proces przemiany białek. Zawarte w nasionach przeciwutleniacze – sesamol i sesamolina, spowalniają procesy starzenia się, normalizują ciśnienie krwi i zapobiegają wchłanianiu się złego cholesterolu. Sezam to bogactwo zdrowych, nienasyconych tłuszczów – omega-6, które chronią przed miażdżycą. Ziarenka wspomagają trawienie, uznawane są także za afrodyzjak.

Warto wypróbować także czarny sezam, który ma bardziej intensywny smak niż jego biały odpowiednik. Świetnie sprawdzi się jako środek spowalniający siwienie włosów, naturalny składnik wzmacniający organizm i ułatwiający rekonwalescencję. Czarny sezam można kupić w sklepach ze zdrową żywnością.

Olej z nasion sezamu i gomasio

Z nasion sezamu pozyskiwany jest olej sezamowy, który warto włączyć do diety. Ma on specyficzny orzechowy smak i aromat. Świetnie łączy się z potrawami kuchni azjatyckiej – nie powinno się jednak na nim smażyć. Z kolei gomasio to połączenie uprażonych nasion sezamu z solą morską (w proporcji 10:1). Gomasio bardzo dobrze komponuje się z ryżem, kaszą, czy warzywami.