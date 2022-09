Anna Lewandowska w wywiadzie dla "Super Expressu" opowiedziała o swoim życiu jako żony Roberta Lewandowskiego. Trenerka została zapytana czy denerwuje ją, że jej dyscyplina sportu, czyli karate, nie jest doceniana i na pierwszym miejscu są zawsze sukcesy Roberta. Okazuje się, że Ania kiedyś była zła, że nazywana jest tylko żoną Lewandowskiego . Teraz się z tym pogodziła i niedługo kończy z treningami i przygotowaniami do mistrzostw w karate, żeby skupić się na karierze męża i dbaniu o jego dietę. Ania już od kilku lat ustala i dokładnie rozpisuje, co i kiedy ma jeść jej mąż. Anna Lewandowska kończy karierę sportową Wiem, że piłka jest bardziej medialnym sportem. Karate to jednak trudny sport, przepisy są czasami niezrozumiałe dla osób spoza tej dyscypliny. Aż cztery razy miałam złamany nos, kiedyś pewnie czeka mnie operacja przegrody. Kiedyś się denerwowałam, kiedy ktoś mówił, że jestem tylko żoną Roberta Lewandowskiego. Mojej dyscyplinie poświęciłam wiele lat, trenowałam 2-3 razy dziennie, teraz podporządkowuje się karierze męża. Startuję jeszcze, ale to już końcówka. Zajmuję się intensywniej innymi projektami - opowiada w SE Lewandowska. Czy pieniądze zmieniły Roberta Lewandowskiego? Czy sukcesy, pieniądze i światowe życie zmieniły Lewandowskich? Ania Lewandowska uważa, że nigdy się nie zmienią i docenia to, co dał im los. A Robert nauczył ją, żeby zawsze wierzyła w swoją wartość, niezależnie jak dalej potoczy się ich życie. Znam swoją wartość, tego nauczył mnie mąż. W pewnym momencie chciałam pokazywać ludziom, że jestem pracusiem, że dużo robię. Teraz wiem, że nie muszę nikomu nic udowadniać. A jak się zmieniłam? Mądrzej podchodzę do życia. Na pewno, i to mówię w naszym wspólnym imieniu, nie zmieniamy się. Zawsze szanujemy...