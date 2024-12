Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają dwie córki: 15-letnią Janinę i 6-letnią Hanię. Dziewczynki rzadko pojawiają się w mediach społecznościowych rodziców. Z okazji Bożego Narodzenia rodzice zrobili jednak wyjątek. Zobaczcie na nowe zdjęcie córeczek aktorki i prezentera. Ale wyrosły.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zostali Parą Roku w plebiscycie Gwiazdy Party. Nic dziwnego, że nasi czytelnicy właśnie ich zdecydowali się uhonorować tym tytułem. Jako duet od lat cieszą się popularnością i sympatią internautów, a od kilku lat dodatkowo prężnie rozwijają swoje media społecznościowe, gdzie poruszają nie tylko humorystyczne ale również i ważne tematy społeczne. Od czasu do czasu nie brakuje również rodzinnych kadrów, chociaż Dowborowie bardzo rzadko pokazują swoje córki. Z okazji Bożego Narodzenia zrobili jednak wyjątek.

Cudownych, spokojnych Świąt dla Was! Obyście mieli szansę na odpoczynek i wytchnienie i co najważniejsze życzymy Wam dużo dystansu do siebie nawzajem i do innych!

- napisała Joanna Koroniewska na Instagramie.