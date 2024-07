Obok dzisiejszych kreacji Dody nie da się przejść obojętnie. Ale tak było od zawsze - wystarczy spojrzeć na jej komunijną stylizację, która do tych skromnych z pewnością nie należy (zdjęcie poniżej). Co zaś z prezentami? Okazuje się, że artystka wcale nie marzyła o wypasionych gadżetach, a swój komunijny podarunek ma do dziś w swoim domu. Co to takiego?

Doda o swojej komunii

Wszyscy, którzy otrzymują i przyjmują zaproszenie na komunię świętą, zastanawiają się co kupić dziecku, największy problem mają pewnie rodzice chrzestni. Nie jest bowiem rzadkością, że dzieci marzą o naprawdę drogich prezentach - nowych telefonach, komputerach czy nawet quadach. Jak było z Dodą? W rozmowie z Party.pl wyznała:

To nie był czas kiedy moi rodzice byli niewiadomo jak zamożni, nie liczyłam na to, że będę dostawać komputery, iPhony, quady jak teraz dzieci, bardzo cieszyłam się, że dostałam album z psami, cały czas mam go w domu - mówi nam Doda.

Co więc sądzi o drogich komunijnych prezentach dla dzieci? Posłuchajcie!

