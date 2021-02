02.02 to wyjątkowa data dla Shakiry i Gerarda Pique. Jedna z najpopularniejszych par na świecie świętuje dziś urodziny! I choć ciężko w to uwierzyć patrząc na najnowsze fotki, także te w bikini, kolumbijska gwiazda muzyki kończy dziś 44 lata. Z kolei jej partner, seksowny Pique, 34 lata, czyli równo 10 lat mniej. Zaś w 2021 roku piosenkarka i piłkarz będą obchodzić 10. rocznicę swojego związku. Dlaczego nie są małżeństwem? Jakie kryzysy i dramaty przetrwali? Ich historia to gotowy scenariusz na film!

Jak poznali się Shakira i Gerard Pique?

Kiedy Gerard Pique dopiero rozkręcał swoją sportową karierę w Hiszpanii, Shakira była już międzynarodową gwiazdą z ogromnymi sukcesami na koncie, a co za tym idzie - popularnością. O jej życiu uczuciowym pisały media na całym świecie, a było o czym pisać - piękna wokalistka przez ponad 10 lat spotykała się z synem prezydenta Argentyny, Antoniem de la Rua. Mówili o sobie „małżeństwo”, choć nigdy nie sformalizowali swojego związku. Rozstali się na początku 2011 roku, twierdząc, że potrzebują przestrzeni na swój indywidualny rozwój. Chcieli dać sobie czas, ale na drodze Shakiry pojawił się nagle... Gerard. Pierwsze spekulacje o romansie pary pojawiły się ponad 10 lat temu - a zaczęło się od niewinnego zdjęcia z imprezy urodzinowej Pique, na której pojawiła się także Shakira. Plotki narastały, a więc gwiazda, stroniąca od kontrowersji, ucięła je jednym zdaniem w marcu 2011 na swoim Twitterze. Pokazała wówczas fotkę ze sportowcem i napisała krótko: Przedstawiam wam moje słońce.

Poznali się jednak jeszcze wcześniej - już w 2010 roku podczas kręcenia teledysku do hitu Shakiry "Waka waka". Utwór był oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w RPA, a więc w klipie nie mogło zabraknąć utytułowanego już i docenianego Gerarda. Zaiskrzyło nieco później, w Afryce, gdzie spotkali się na inauguracji rozgrywek. Pique napisał do Shakiry z zapytaniem o... pogodę. Życzył sobie, żeby jego reprezentacja zaszła jak najdalej, by móc również spotkać się na ceremonii zamknięcia:

Poznałem Shakirę w Madrycie, kiedy kręciliśmy teledysk do "Waka Waka" przed mistrzostwami świata w RPA w 2010 roku. Wszystko zaczęło się, kiedy mieliśmy lecieć do Afryki. Ona już tam była i napisałem do niej wiadomość z pytaniem, jaka jest pogoda. To było głupie pytanie, ale dostałem normalną odpowiedź, że powinienem zabrać kurtkę. Później często o tym rozmawialiśmy i w końcu napisałem, że musimy zagrać w finale, żebym mógł ją znowu spotkać, bo miała wystąpić na ceremonii zamknięcia - mówił w jednym z wywiadów Pique.

Marzenie piłkarza spełniło się, Hiszpania wygrała wówczas Mistrzostwa.

Ten teledysk odmienił życie Shakiry i Gerarda!

Synowie Shakiry i Gerarda Pique

Po mistrzostwach cały świat oszalał na punkcie Gerarda i Shakiry. Paparazzi nie odstępowali ich na krok, ale sami zainteresowani nie podsycali wokół siebie atmosfery. Wyjątkami były jednak sytuacje, kiedy mogli razem pojawiać się na wielkich wydarzeniach sportowych czy muzycznych. Gerard często towarzyszył Shakirze na muzycznych galach, ta z kolei zasiadała na trybunach prawie każdego meczu, w którym brał udział. Królowa latynoskiej muzyki pop, wspierając swojego ukochanego, pojawiła się nawet w Polsce podczas Euro 2012! Zainteresowanie gwiazdami było ogromne, zwłaszcza, że... Shakira spodziewała się pierwszego dziecka! Para, znana również ze swojej działalności charytatywnej, zdecydowała się na piękną sesję dla UNICEFu, którego są ambasadorami. Fotka Shakiry i Gerarda rozgrzała media do czerwoności.

EastNews

W styczniu 2013 roku Shakira i Gerard po raz pierwszy zostali rodzicami! Na świecie pojawił się ich synek, Milan. Wtedy również zdecydowali się na sesję dla UNICEF.

EastNews

Dwa lata później, także w styczniu, urodził się im drugi syn, Sasha! Wiele kontrowersji wzbudziło jego rosyjsko brzmiące imię. W oświadczeniu para wytłumaczyła:

"Sasza" to imię greckiego i rosyjskiego pochodzenia, które oznacza "obrońcę ludzkości" i "wojownika".

Shakira i Gerard nieczęsto dzielą się fotkami synów, choć Milan i Sasha często towarzyszyli rodzicom podczas koncertów czy meczów. Starszy Milan pojawił się nawet w hitowym teledysku do utworu "La La La" (ponad 1,1 mld wyświetleń). Historia zatoczyła koło - utwór był oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku, więc w klipie pojawił się także i Gerard.

Ostatnie rodzinne zdjęcie Shakiry i Gerarda z synami pochodzi z czerwca 2019 roku.

Instagram

Kryzysy i walka o zdrowie

Skandale? Kontrowersje? Głośne rozstania i powroty? Nic z tych rzeczy - Shakira i Gerard udowadniają, że będąc tak wielkimi gwiazdami, da się prowadzić stosunkowo zwyczajne życie. Piosenkarka, w przerwie od koncertów i nagrywania kolejnych płyt, zajmuje się domem - m.in. piecze ciasta, oczywiście z pomocą Sashy i Milana. Piłkarz, kiedy nie ma meczów ani treningów, dba o ich sportowy rozwój. Obaj synowie wykazują zainteresowanie i muzyką i sportem. Dlatego znani rodzice pękają z dumy.

Czy ta rodzinna sielanka mogłaby komuś przeszkadzać? Tak. "Życzliwi przyjaciele" z otoczenia Shakiry i Gerarda nie raz próbowali zmącić ich spokój. W 2017 roku, głównie w hiszpańskich mediach, co chwila pojawiały się informacje, że piłkarz i artystka mają poważny kryzys. Shakira ponoć wyprowadziła się z ich rodzinnego domu, a ich oficjalne rozstanie miało być tylko kwestią czasu. Oczywiście żadna z tych sensacyjnych plotek nie znalazła swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Shakira i Gerard, by uciszyć wszelkie kontrowersje, co chwila wrzucali do sieci wspólne zdjęcia, zapewniające, że między nimi wszystko układa się jak zawsze.

EastNews

Kolejną próbą dla ich związku była poważna choroba Shakiry. W 2017 roku artystka miała wyruszyć w trasę koncertową po Europie promującą jej nagrodzony Grammy Awards album "El Dorado". Niestety, na kilka tygodni przed rozpoczęciem tournee piosenkarka poinformowała fanów o poważnej chorobie strun głosowych. Lekarze wykryli u niej krwawienie:

Pod koniec października, podczas prób, poczułam dziwną chrypkę, która przeszkodziła mi w śpiewaniu. Lekarze, po zbadaniu, odkryli krwotok na prawej strunie głosowej. (...) Niestety krwawienie nie ustępuje, a mój koszmar trwa. (...) Bardzo boli mnie to, że nie zaśpiewam w tym miesiącu dla tych, którzy zrobili wszystko, co możliwe, aby dostać bilety i towarzyszyć mi w różnych krajach Europy.

Shakira odwołała wszystkie koncerty na rok do przodu, wróciła na scenę dopiero w czerwcu 2018 roku. Trasa okazała się sukcesem, wg szacunku mediów mogła zarobić na niej ponad 40 milionów dolarów. Dopiero rok po wszystkim wyznała, że w czasie rekonwalescencji walczyła także z depresją. W najtrudniejszym momencie wspierał ją oczywiście Gerard:

Głos to moja tożsamość. Czasami były momenty, że nie mogłam nawet wstać z łóżka. Byłam w depresji. [...] Nie byłam pozytywnie nastawiona. Byłam straszną pesymistką i zgorzkniałą osobą w towarzystwie. Mój mąż widział najgorszą wersję mnie - powiedziała w poruszającej rozmowie z "The Guardian"

Jak wygląda ich relacja dziś?

Shakira i Gerard żyją bez ślubu. Dlaczego?

Nadal są dla siebie największym wsparciem. Wystarczy spojrzeć na Instagram Shakiry:

Wielu fanów zastanawia się, dlaczego Shakira i Gerard żyją bez ślubu. Wokalistka ma na to proste wytłumaczenie:

Nie jesteśmy małżeństwem. Prawdę mówiąc, małżeństwo mnie przeraża. Nie chcę, aby on widział mnie w roli żony. Wolę, aby wciąż widział we mnie swoją dziewczynę i kochankę. [...] To trochę jak zakazany owoc. Wciąż każe mu być gotowym. Chcę, aby myślał, że wszystko jest możliwe w zależności od jego zachowania - mówiła jakiś czas temu w CBS Shakira.

Shakira skończyła 44 lata. Jej sylwetka zachwyca.

Instagram

Z okazji urodzin parze można życzyć tylko zdrowia i miłości - resztę już mają.