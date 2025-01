Za nami sylwestrowe koncerty emitowane przez największe stacje telewizyjne. W tym roku ogromną popularnością wśród widzów cieszyła się Sylwestrowa Moc Przebojów organizowana przez stację Polsat. Na scenie w Toruniu zobaczyliśmy wiele znanych i lubianych gwiazd, a w tym gronie nie zabrakło między innymi Skolima. Fani zdążyli już ocenić występ młodego artysty i przyznają wprost:

Reklama

Skolim obudził tą widownię - piszą internauci

A to dopiero początek zachwytów nad jego występem!

Skolim rozgrzał publiczność na Sylwestrowej Mocy Przebojów

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024 w Polsacie już za nami. Podczas trwającego ponad 4 godziny koncertu widzowie zobaczyli występy takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Kayah, Zenek Martyniuk, Roxie Węgiel, Doda, Smolasty, Dawid Kwiatkowski czy Skolim. Imprezę poprowadziła zaś aż szóstka prezenterów: Paulina Sykut-Jeżyna i Aleksander Sikora, Ilona Krawczyńska i Maciej Rock oraz Julia Żugaj i Adam Zdrójkowski.

Widzowie nie ukrywali swojego zachwytu m.in. nad występami Dody, która nie tylko zaśpiewała, ale także zatańczyła w iście latynoskim klimacie. Jak się okazało, fanom Sylwestrowej Mocy Przebojów również po występie Skolima z wrażenia opadły szczęki!

Po tym, co możemy przeczytać w sieci, nie ulega wątpliwości, że młodemu artyście udało się przekonać do siebie wielu widzów. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno wielu fanów ostro oceniało jego występy - kiedyś pisali, że jego wykony to "bełkot", a dzisiaj tuż po Sylwestrowej Mocy Przebojów w sieci czytamy mnóstwo słów zachwytu! Co więcej, niektórzy nawet piszą wprost, że to właśnie Skolim był najlepszym wykonawcą podczas Sylwestra z Polsatem!

Występ był cudowny! Śpiewałam razem z tobą przed telewizorem! Kocham cię SKOLIM i życzę ci udanego roku z mnóstwem sukcesów, ponieważ zasługujesz na nie, oraz spełnienia wszystkich marzeń!

Skolim jest najlepszy

Brawo, pierwsza klasa

Skolim obudził tą widownię - piszą zachwyceni fani

Też podzielacie opinię fanów Sylwestrowej Mocy Przebojów? Podobał Wam się występ Skolima?

Zobacz także: Skolim z dumą mówi o wierze w Boga: "Mi to ułatwia, żeby się nie pogubić"

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Reklama

vrVtk8