Agnieszka Kaczorowska mocno angażuje się wiele projektów. Aktorka w mediach społecznościowych porusza tematy parentingowe, bierze udział w konferencjach związanych z ekologią i nie ukrywa, że od lat dba też o swój rozwój. Do niedawna skupiała się na tzw. samorozwoju, ale teraz chce pomagać innym i inspirować. Co powiedziała Agnieszka Kaczorowska na ten temat? Będziecie zaskoczeni!

Agnieszka Kaczorowska-Pela w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską przyznała, że ona sama już od ponad dziesięciu lat skupia się na samorozwoju. Początkowo to ten obszar interesował ją najbardziej, ale teraz ona sama stara się inspirować innych i zachęcać, aby zadbali o siebie i swój rozwój. Gwiazda serialu "Klan" nie ukrywa, że to bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego i podkreśla, że dotyczy to nie tylko dorosłych, ale i dzieci:

To jest temat bliski mojemu sercu już od... 12 lat. Na początku był to taki tylko i wyłącznie samorozwój, gdzie wtedy bardzo mało ludzi się tym interesowało. Teraz jest to o wiele bardziej popularne. Teraz każdy człowiek, ale i młodzież, i dzieci potrzebują takiego wsparcia mentalnego po prostu. (...) Każdy z nas może zaszczepiać jakąś myśl czy chęć do rozwoju

wyznała Agnieszka Kaczorowska.