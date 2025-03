Księżna Kate i książę William królują na świeczniku od wielu lat. W ubiegłym roku to zainteresowanie tylko wzrosło, gdy na jaw wyszło, że u Middleton zdiagnozowano nowotwór. Cały świat trzymał kciuki za jej leczenie, które finalnie przyniosło upragnione skutki. Jak się okazało, choroba mogła pchnąć Kate i Williama do wdrożenia w życiu poważnych zmian, dotyczących... publicznego okazywania czułości! Trzeba przyznać, że fani na to czekali.

Nowe podejście księżnej Kate i księcia Williama do życia publicznego

W ostatnich miesiącach księżna Kate musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami zdrowotnymi. To wydarzenie znacząco wpłynęło na jej postawę, a także na relacje z mężem. William, znany ze swojego raczej powściągliwego podejścia do okazywania emocji publicznie, teraz coraz częściej wspiera żonę w bardziej widoczny sposób.

Podczas ostatnich wizyt w Walii para królewska została zauważona, jak wymienia uśmiechy, trzyma się za ręce i okazuje sobie wsparcie w sposób, który wcześniej nie był dla nich charakterystyczny. W opinii ekspertów może to być świadoma strategia mająca na celu ocieplenie wizerunku pary książęcej.

Publiczne gesty czułości – inspiracja Meghan i Harrym?

Do tej pory William i Kate byli kojarzeni z zachowawczym stylem reprezentowania monarchii. Unikali publicznych oznak czułości, koncentrując się na oficjalnych obowiązkach. Jednak po zmianach w ich życiu osobistym postanowili zmienić swoje podejście. Eksperci zauważają, że ten nowy, bardziej otwarty styl przypomina relacje Meghan i Harry’ego, którzy od zawsze byli znani ze spontanicznego okazywania uczuć publicznie. Czy to oznacza, że William i Kate chcą zbliżyć się do nowoczesnego wizerunku pary książęcej? Ekspertka ds. rodziny królewskiej Charlene White wyjaśniła w rozmowie z "Mirror":

Być może William i Kate chcą pójść w ich ślady, zdając sobie sprawę, że jako miłośnicy rodziny królewskiej lubimy to widzieć. Odkąd Harry i Meghan są razem, trzymają się za ręce, są bardzo czuli. Widzieliśmy sporo takich przykładów, to dobrze sprawdza się na rynku amerykańskim, chociaż może nie zawsze sprawdzić się u nas (w Wielkiej Brytanii - przyp. aut.)

Tradycyjnie brytyjska rodzina królewska znana była z dystansu wobec emocjonalnych gestów na oficjalnych wystąpieniach. Jednak książę William i księżna Kate zdają się odchodzić od tego konserwatywnego podejścia.

Choroba nowotworowa wywróciła do góry nogami życie księżnej Kate

​Księżna Kate Middleton w 2024 roku przeszła poważne wyzwania zdrowotne związane z diagnozą nowotworu. W styczniu 2024 roku przeszła operację jamy brzusznej, po której badania wykazały obecność raka. W marcu tego samego roku księżna ogłosiła, że rozpoczęła chemioterapię, będąc na wczesnym etapie leczenia. W tym czasie odsunęła się od życia publicznego. W swoich oświadczeniach podkreślała, że otrzymuje ogromne wsparcie od księcia Williama, który paradoksalnie, stał się jej jeszcze bliższy.

W styczniu 2025 roku księżna Kate poinformowała, że znajduje się w remisji. Podczas wizyty w szpitalu Royal Marsden w Londynie, gdzie była leczona, wyraziła ulgę z tego powodu i podkreśliła, że skupia się na powrocie do zdrowia.

Księżna Kate, książę William z dziećmi

