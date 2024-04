Aneta Glam, a właściwie Aneta Kurp, znana jest z udziału w reality-show "Żony Maiami", po którym zdobyła popularność w całej Polsce. Ukochana multimilionera, Georga Wallnera, chętnie chwali się zdjęciami z czerwonego dywanu i drogimi ubraniami. Chcecie zobaczyć jej zdjęcie sprzed lat? Aneta w ogóle nie przypomina siebie. Będziecie w szoku!

Aneta Glam z programu "Żony Miami" dała się poznać widzom jako kobieta sukcesu. Jej charakterystyczne cechy to pełne usta i długie blond włosy. Ale czy celebrytka korzysta z medycyny estetycznej? Glam w rozmowie z "Plotkiem" przyznała, że sporadycznie:

Ja nie korzystam z upiększaczy. Chodzę tylko na botoks, raz na sześć miesięcy. Nie mam żadnych wypełniaczy w twarzy. Moje usta są naturalne. Proszę sobie zobaczyć moje zdjęcia z młodości. To są takie same usta, tylko może błyszczyki są lepsze teraz. Kiedyś nie było takich błyszczyków

Opowiedziała zaś o operacji biustu:

Marcin Tyszka podzielił się archiwalnymi zdjęciami z 2008 roku, na którym pozuje z Anetą i Dawidem Wolińskim. Poznalibyście ją?

Aneta nie pozostała obojętna i także zdecydowała się skomentować starą fotografię.

Jakiś czas temu, Aneta w rozmowie z party.pl zdradziła sekret swojej sylwetki. Celebrytka nie chodzi na siłownię, a mimo to ma figurę modelki! Jak przyznała Glam, jest to zasługa diety wegańskiej. Dieta, bogata w błonnik i lekkostrawne białko roślinne, pozwala jej utrzymać sylwetkę bez konieczności intensywnego treningu.

Kiedyś trenowałam dwa razy w tygodniu. Ostatnio przez rok nie trenuje, bo jestem tak poświęcona tej mojej misji wegańskiej, że ja, zamiast chodzić na salę sportową, to cały czas czytam i edukuję się. (...) Ale ta dieta wegańska to właśnie powoduje to, że nie tyje, ponieważ ta dieta zawiera bardzo dużo błonnika i to białko roślinę jest bardzo lekkie do strawienia

wyznała Glam.