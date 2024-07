Nasiona (owoce) kopru włoskiego mają kolor zielony lub zielono-brązowy, swoją wielkością i kształtem przypominają kminek. Nasiona kopru zawierają dużą ilość olejku eterycznego, który ma działanie uspokajające, wpływa też korzystnie na trawienie. Niestety zawierają również substancję, która może zaburzać rozwój płciowy.

Reklama

Zdrowotne właściwości nasion kopru włoskiego

Nasiona kopru włoskiego mają działanie rozkurczowe, wiatropędne i moczopędne. Napar z kopru włoskiego usuwa wzdęcia, stymuluje wydzielanie soku żołądkowego, dzięki czemu pomaga w leczeniu niestrawności.

Olejki eteryczne znajdujące się w nasionach kopru sprawiają, że mają one także właściwości uspokajające. Napary z nasion kopru włoskiego wzmagają także laktację u karmiących piersią kobiet. Rozgryzanie nasion kopru włoskiego odświeża oddech.

Nasiona kopru włoskiego jako przyprawa

Nasiona kopru włoskiego mają przyjemny anyżkowy aromat. Mogą być stosowane jako przyprawa do potraw, np. do mięs, ryb, oraz wypieków, np. do chleba, i dań z kapusty, np. bigosu. Można dodawać je też do kiszonek i marynat.

Zobacz także

Napary z nasion kopru włoskiego

W celach leczniczych nasiona kopru włoskiego najczęściej podawane są w formie naparów. Jedną porcję herbatki z kopru włoskiego przygotowuje się z jednej łyżeczki roztartych lub rozgniecionych nasion. Trzeba zalać je 1/2 szklanki gorącej wody i pozostawić pod przykryciem na ok. 15 minut. Po tym czasie można przecedzić napar i wypić go. W sklepach dostępna jest też herbatka z kopru włoskiego w torebkach. Wystarczy zalać ją gorącą wodą, odczekać ok. 10-15 minut i wypić.

Przeciwwskazania do picia naparu z nasion kopru włoskiego

Wbrew obiegowej opinii herbatek z kopru włoskiego nie powinno podawać się noworodkom i niemowlętom. Nasiona kopru zawierają bowiem żeńskie hormony płciowe, które mogą przyspieszać rozwój płciowy dziewczynek, a zaburzać rytm rozwoju płciowego chłopców.

Herbatki z kopru włoskiego nie powinny też pić kobiety w ciąży, ponieważ koper włoski może wywołać poronienie.