Dawid w programie "Rolnik szuka żony" opublikował zdjęcie z tajemniczą brunetką i już nie ukrywa, że jest zakochany. Na tę wiadomość od dawna czekali fani "Rolnika", którzy kibicują Dawidowi i trzymają kciuki, aby udało mu się spełnić marzenie o założeniu rodziny. Teraz Dawid z "Rolnika" pokazał wyjątkowy kadr z ukochaną. Jak romantycznie!

Dawid z "Rolnik szuka żony" jest zakochany

Dawid wziął udział w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie ostatecznie nie kontynuował relacji z żadną z kandydatek zaproszonych do gospodarstwa. Co prawda, rolnik miał nadzieję na relację z Martyną, ale ona podczas ich wspólnej randki zrezygnowała, co sprawiło, że Dawid załamał się na oczach milionów widzów. Scena z rozpaczającym rolnikiem przeszła do historii i może przebić ją jedynie Waldemar, który razem z Ewą płakał po odejściu Doroty z programu.

Dawid z "Rolnika" po zakończeniu przygody z programem aktywnie uczestniczył w życiu "rolnikowej" społeczności, jaką utworzyli na przestrzeni lat uczestnicy programu. Rolnik pojawiał się na zjazdach uczestników, wspólnych imprezach i targach rolniczych. Od czasu udziału Dawida w programie "Rolnik szuka żony" minęło już kilka lat i uczestnik właśnie ogłosił, że jest zakochany. Internauci i uczestniczki programu nie kryją radości i przesyłają gratulacje!

Jeszcze raz dużo szczęścia napisała Natalia, kandydatka Darka z 9. edycji.

Słoneczka moje!

Nareszcie szczęśliwy. Dużo miłości.

Jak widać, warto było czekać, szczęście wypisane na twarzy. Należało Ci się

Instagram @dawid_noweta

W programie "Rolnik szuka żony" Dawid nie ukrywał, że jest zainteresowany kontynuacją znajomości z Martyną, jednak jego kandydatka uważała, że jest między nimi za mało rozmów, a rolnik wcale nie okazuje inicjatywy poznania jej. Ostatecznie odejście Martyny z programu wiązało się ze sporymi kontrowersjami. Pamiętacie?

Dziś Dawid jest szczęśliwie zakochany i etap przygody z programem jest już dawno za nim. Kibicujecie rolnikowi?