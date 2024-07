Ustanowienie hipoteki wymaga zawarcia umowy ze stroną, na rzecz której ma być ona ustanowiona. Załącza się ją do wniosku o ustanowienie hipoteki, składanego do sądu wieczystoksięgowego na formularzu dostępnym w sądach i na ich stronach internetowych.

Reklama

Hipoteka jako zabezpieczenie długu

Ustanowienie hipoteki zabezpiecza wierzytelność. Hipoteka przenosi się wraz z prawem własności do nieruchomości. Wierzyciel hipoteczny, czyli strona, na rzecz której ustanowiono hipotekę (najczęściej jest to bank udzielający kredytu) ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z tej nieruchomości. Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacać należności, wierzyciel może (po wdrożeniu odpowiedniego postępowania) zlicytować nieruchomość i z uzyskanej ze sprzedaży kwoty pokryć wartość długu zabezpieczonego hipoteką. W tym przypadku nie jest istotne, czy nieruchomość jest w dalszym ciągu własnością dłużnika. Sprzedaż lub darowizna nie powoduje wygaśnięcia hipoteki, dlatego jest ona tak skutecznym zabezpieczeniem.

Ustanowienie hipoteki: wniosek o wpis

Do ustanowienia hipoteki potrzebne są dwie czynności. Po pierwsze jest to sporządzenie umowy ze stroną, na rzecz której hipoteka ma być ustanowiona (na przykład z udzielającym kredytu bankiem). Po drugie – należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej.

Odpowiedni formularz, na którym zgłasza się żądanie dokonania wpisu, dostępny jest na stronach internetowych sądów rejonowych, a także w formie papierowej w sądach. Nie trzeba więc samodzielnie sporządzać takiego wniosku. Trzeba jednak załączyć do wypełnionego formularza dokumenty, które uzasadniają żądanie.

Zobacz także

Ustanowienie hipoteki: wypełnienie formularza

Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące sądu rejonowego, do którego składamy wniosek, a także dane wnioskodawcy i nieruchomości, której dotyczy hipoteka.

W formularzu o ustanowienie wpisu należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat – „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Następnie należy w polu poniżej określić rodzaj i treść żądania, powołując się np. na umowę kredytową oraz oświadczenie o jej ustanowieniu. Należy wskazać wartość hipoteki, numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy hipoteka

, oraz dane podmiotu, na rzecz którego ma być ona ustanowiona.

Jeśli domagamy się wpisania do księgi wieczystej więcej niż jednej hipoteki, to żądanie dotyczące każdej z nich należy umieścić w osobnym polu. Od każdego z żądań pobierana jest osobna opłata.

Ustanowienie hipoteki: załączniki do wniosku

Do wniosku o ustanowienie hipoteki należy dołączyć umowę, np. kredytową, z której wynika nasze zobowiązanie do ustanowienia hipoteki na rzecz strony, oraz oświadczenie o jej ustanowieniu.

Reklama

Wszystkie dokumenty, które uzasadniają żądanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej, należy załączyć do wypełnionego formularza. Na końcu formularza znajdują się rubryki przeznaczone do oznaczenia tych dokumentów.