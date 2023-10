Wyciekły zdjęcia, jak mieszka Caroline Derpieński. Fani będą mocno zaskoczeni

Jak mieszka Caroline Derpieński? Fani w końcu się przekonają i... nieźle zdziwią. Zapewne nie tak sobie to wyobrażali.

Na co dzień Caroline Derpieński stara się pokazywać swoje luksusowe życie i opowiada o tym, jak rozpieszcza ją Jack. Do tej pory jednak pokazuje się głównie w luksusowych samochodach czy restauracjach, a niżeli pieleszach własnego domu. Jego zakamarki jednak już nie stanowią tajemnicy!

Jak mieszka Carline Derpieński?

Ostatnio Caroline Derpieński świętowała swoje 23. urodziny, na których niestety zabrakło jej ukochanego miliardera. Modelka wrzuciła do sieci kilka kadrów z tego wyjątkowego dnia, chwaląc się, że wybrała się do ekskluzywnej restauracji.

To właśnie w tego typu miejscach głównie możemy ją zobaczyć. Fani od dawna zastanawiali się, w jakich warunkach mieszka partnerka latynoskiego miliardera. Do tej pory niewielkie urywki, głównie łazienki, mogliśmy zobaczyć na jej TikToku, ale za każdym razem Caroline Derpieński tłumaczyła, że to "łazienka służby".

W końcu jednak mogliśmy przekonać się, jak mieszka sama zainteresowana. 23-latka wzięła udział w programie "Damy i wieśniaczki", a zwiastun odcinka właśnie wylądował na oficjalnej stronie TVN. W zapowiedzi znalazło się kilka kadrów z domu Caroline.

Możemy zatem zobaczyć, że chociaż wnętrza naprawdę robią wrażenie, nie są aż nadto luksusowe, jak to niejednokrotnie opisywała 23-latka. Salon został utrzymany w dość ciemnej kolorystyce, a charakteru nadają mu złote dodatki i żywe kwiaty.

W garderobie natomiast wyeksponowała najdroższe torebki i najbardziej szykowne ubrania. Jadalnia mieści się za wielkimi drzwiami, a nad stołem zawisł ogromny żyrandol.

