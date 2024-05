Rubikowie pokochali Miami, a ostatnio pochwalili się nawet kupnem swojego apartamentu. To było marzeniem pary, a teraz żona muzyka zachęca innych do pójścia w ich ślady zapewniając, że miejsce, w którym mieszkają to "raj".

Agata Rubik zwróciła się do internautów

W ubiegłym roku Piotr i Agata Rubikowie postanowili spełnić swój amerykański sen i przeprowadzili się razem ze swoimi dziećmi i psami do Miami. Od tego czasu rodzina nie przestaje relacjonować na InstaStories swojego bajkowego życia. Ostatnio Agata i Piotr Rubikowi przekazali radosną nowinę i pochwalili się kupnem nowego apartamentu tuż przy morzu. Małżeństwo bardzo chciało kupić to mieszkanie, ale na początku właściciel nie był to tego przekonany, jednak ostatecznie zmienił zdanie, a marzenie rodziny się spełniło. Żona muzyka nie kryła swojego szczęścia i wciąż zachwyca się widokami ze swojego balkonu.

Zaraz wzejdzie słońce, dlatego jestem na balkonie. Uwielbiam chodzić na ten balkon i oglądać wschody i zachody słońca. Robię to codziennie i myślę, że chyba nigdy mi się to nie znudzi. A jak mi się to znudzi, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak — powiedziała Agata Rubik.

Okazuje się, że w apartamentowcu zwolniło się kolejne mieszkanie na sprzedaż, o czym postanowiła poinformować Agata Rubik na swoim InstaStories. Za mieszkanie z widokiem na morze trzeba zapłacić w przeliczeniu na złotówki ok. 20 milionów złotych.

W naszym budynku pojawiło się mieszkanie na sprzedaż z widokiem na ocean za 5,2 mln dol. (ok 20 mln złotych) — napisała żona muzyka.

Żona Piotra Rubika przyznaje, że ceny są dość wysokie, ale uważa, że są warte swojej ceny.

Ceny tutaj są szalone, ale z drugiej strony... wcale się nie dziwię. Dla mnie to miejsce to raj — dodała Agata Rubik.

