Ryszard "Szczena" Dąbrowski zdobył popularność dzięki udziałowi w "Chłopakach do wzięcia". Gdy jeszcze pojawiał się w odcinkach poznał Joannę Wielochę, z którą doczekał się syna. Ich miłość trwa do dziś, a oni zdają sobie całkiem nieźle radzić.

Ryszard "Szczena" z "Chłopaków do wzięcia" pokazał jak mieszka

Program "Chłopaki do wzięcia" to serial dokumentalny, w którym to mężczyźni mieszkający na polskich wsiach szukają swoich drugich połówek. Widzowie polubili bohaterów show, a nie którzy z nich cieszą się naprawdę sporą popularnością, mowa tu m.in. o Krzysztofie znanym jako "Bandziorek" czy Ryszardzie znanym jako "Szczena". Nie można również zapomnieć o Jarusiu z "Chłopaków do wzięcia", który ostatnio wrócił do żony po kryzysie małżeńskim. Całkiem dobrze radzi sobie również Ryszard "Szczena" Dąbrowski, który wiosną rozmawiał ze stacją ReklamaTV i pochwalił się, że pracuje przy układaniu kostki brukowej. Mężczyzna nadal jest w związku z Joanną Wielochą, z którą wychowuje syna.

TikTok @rychuszczena

Ryszard z "Chłopaków do wzięcia" dba o relacje ze swoimi fanami i regularnie wstawia nowe filmiki i zdjęcia na TikToka, który obserwuje już ponad 20 tysięcy osób. Ostatnio uczestnik show pochwalił się zdjęciami swojego psa i domu. Jak widać na zdjęciach, mężczyzna mieszka w jednopiętrowym domku jednorodzinnym.

TikTok @rychuszczena

Po tym, jak bohater show przestał pokazywać się na antenie, wiele osób zastanawiało się co słychać u Ryszarda z "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna w mediach społecznościowych robi furę i to właśnie tam pokazuje, co u niego słychać. Mamy nadzieje, że jego ukochana i synek również mają się dobrze.

