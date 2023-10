Katarzyna Cichopek jest na etapie urządzania swojego nowego mieszkania. Gwiazda "M jak miłość" pokazała za sprawą InstaStory jak wygląda serce jej domu - przytulny salon. Koniecznie zbaczacie, jak urządziła się aktorka po rozstaniu z dotychczasowym mężem, Marcinem Hakielem i opuszczeniu luksusowego apartamentu.

Katarzyna Cichopek chwali się salonem

W ostatnim czasie prowadząca "Pytanie na śniadanie" ma ręce pełne pracy. Poza pracą w telewizji zajmuje ją także życie prywatne. Ostatnio wszyscy mówili o tym, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zorganizują osobne przyjęcia komunijne dla Helenki. Poza tym aktorka nieustannie urządza się w swoim nowym, warszawskim mieszkaniu. Jak wygląda jej nowe królestwo? O tym możemy się przekonać, zaglądając na jej social media.

Poprzedni mieszkanie Katarzyny Cichopek, w którym żyła z Marcinem Hakielem, robiło duże wrażenie. Było urządzone w bardzo ciepłym i przytulnym stylu, w którym przeważały jasne meble. Charakterystycznym elementem z kolei był obszerny taras, na którym aktorka uwielbiała się fotografować. Wszystko jednak wskazuje na to, że równie dobrze odnalazła się w swoim nowym mieszkaniu, w którym właśnie urządziła piękny salon!

Po rozstaniu z Marcinem Hakielem gwiazda wprowadziła się do mieszkania, znajdującego się nieopodal dawnego lokum, aby mieć blisko do dzieci. Na jej Instagramie właśnie wylądowały zdjęcia odświeżonego salonu! Na opublikowanych nagraniach widzimy przestronny salon w klasycznym stylu. Utrzymany jest w ciepłych odcieniach i minimalistycznym stylu. Uwagę zwraca beżowa kanapa ze sztruksowego materiału, jasne panele, ale przede wszystkim duże okna, przez które wlatuje sporo naturalnego światła - to dzięki nim aktorka może podziwiać panoramę miasta. Idealnym uzupełnieniem okazały się piękne, jasne zasłony oraz dizajnerski żyrandol. Aktorka właśnie uznała remont za niemalże zakończony:

- Mój remont powoli dobiega końca. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy będą wieszane dekoracje okien - wyznała.

Katarzyna Cichopek lubi także fotografować swoje stylizacje na korytarzu, który również utrzymany jest w jasnych odcieniach. Na opublikowanych zdjęciach widać białe meble oraz podświetlane, duże, ledowe lustro - idealne do robienia zdjęć, jakimi raczy nas gwiazda. Katarzyna Cichopek, jako prowadząca program wnętrzarski doskonale zna się na trendach oraz dizajnie. Właśnie dlatego całe mieszkanie wygląda bardzo spójnie oraz stylowo:

- Naprawdę wiele się uczę od mojego współprowadzącego Jonatana, architekta, który zawsze dobrze mi doradzi - wyznała niegdyś.

Cichopek zdradziła, że uwielbia klasykę i ciepłe oraz przytulne wnętrza.

- Ja się czuję dobrze w przestrzeni minimalistycznej. Musi być dużo drewna, lubię styl boho, taki właśnie ciepły. Jak wracam do domu, zrzucam z siebie kostium sceniczny, to lubię się po prostu czuć swobodnie. Lubię ciepłą atmosferę. Lubię dresy, lubię koc, lubię poduszki, lubię świece. Tak czuję się najlepiej - podsumowała niegdyś w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".

Jak wygląda reszta jej nowego mieszkania? Do tej pory Katarzyna Cichopek z dumą zaprezentowała także wiklinowe dodatki - na czele z dużym kokonem i swoją biblioteczką:

- Wreszcie miałam czas, żeby dokończyć porządki domowe i ułożyć książki ????na moim nowym, pięknym regale - relacjonowała kiedyś gwiazda.

W nowym mieszkaniu nie brakuje także elementów typu vintage - do takich należy m.in. zabytkowa maszyna do szycia. Widać, że Katarzyna Cichopek uwielbia drewno - w salonie znajduje się duży, drewniany stół. Aktorka jest wielbicielką zieleni. Jesteśmy więc przekonani, że już niebawem jej salon będzie uzupełniony o liczne roślinki!

Jednocześnie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspólnie urządzają nowy dom, który będzie utrzymany w bardziej nowoczesnym stylu.

