Nie da się zaprzeczyć, że imponująca posiadłość, w której mieszka Klaudia Halejcio, od dawna budzi spore zaciekawienie. Aktorka w końcu postanowiła wyjść naprzeciw zainteresowanym odbiorcom i pokazać zakamarki ze swojego domu. Nikt chyba jednak nie spodziewał się takiego widoku! Automatyczna toaleta, sauna i dwa baseny do zaledwie przedsmak!

Tak mieszka Klaudia Halejcio

Jest cenioną aktorką, a także spełnioną mamą Nel i narzeczoną Oskara Wojciechowskiego. Cała trójka już jakiś czas temu zamieszkała w imponującej willi pod Warszawą, która kosztować miała ponoć 9 mln zł! Klaudia Halejcio nie należy raczej do gwiazd, które bacznie strzegą swojej prywatności, dlatego na jej Instagramie często możemy znaleźć osobiste wzmianki.

Regularnie publikuje tam również komediowe filmiki, które cieszą się sporą popularnością. Większość z nich nagrywa w swojej luksusowej posiadłości, która od samego początku budzi spore zaciekawienie. Fani stale dopytują o udogodnienia, jakie niewątpliwie znalazły się w tak ogromnej willi. Aktorka w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości i pokazała, jak mieszka!

Instagram@klaudiahalejcio

Rezydencja już z zewnątrz robi wrażenie, a na widok ogrodu niejednym zabraknie tchu. Klaudia i Oskar zadbali bowiem o pełen zestaw do relaksu - jest wielki basen, miejsce do gry w siatkówkę, meble wypoczynkowe, a także ogródek warzywny i prywatny staw, po którym można pływać łódką. Wnętrze domu z kolei przypomina hotel! Znalazły się w nim aż cztery łazienki z automatycznymi sedesami, siłownia, sauna, pokój z kinem domowym, przestronna garderoba, biuro, pralnia, miejsce do zabaw dla dziecka czy wydzielony pokój dla gości.

Instagram@klaudiahalejcio

Oprócz tego w salonie stanęły aż dwie kanapy, a przy kuchni znalazła się imponująca spiżarnia. Klaudia i Oskar zadbali również o strefę dla dorosłych - barek pełen najróżniejszych kieliszków i trunków robi wrażenie. Pojawiła się także oddzielna, przeszklona lodówka na same napoje oraz drugi, tym razem kryty basen. Internauci zamarli na widok wnętrza domu Klaudii. Niektórzy żartują, że przypomina on wakacyjny resort!

Zobacz także

Można prosić o ofertę first minute lato 2025?

To jest kurort, a nie chata

Piękny dom, ale ja bym potrzebowała przewodnika, bo bym się tam zgubiła

Cudowny dom, chętnie ma dobę się zamienię

Instagram@klaudiahalejcio

Ciekawe, co jeszcze skrywa posiadłość Klaudii i Oskara.

