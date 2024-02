Małgorzata Tomaszewska przez długi czas związana była z TVP, gdzie towarzyszyła nam każdego ranka w śniadaniowym programie "Pytanie na śniadanie". To właśnie tam zyskała ogromną sympatię widzów. Ci chcą wiedzieć, jak ich ulubienica mieszka na codzień. Właśnie dlatego zaglądamy do jej eleganckiego i szykownego wnętrza. Zapraszamy!

Tak mieszka Małgorzata Tomaszewska

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat uwielbianej dziennikarki. Wszystko przez to, że Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z TVP tuż przed porodem. Wówczas sama zainteresowana nie ukrywała swojego żalu. Podobnie jak widzowie, którzy przywykli już do tego, że mogą oglądać swoją ulubienicą w porannym formacie "Pytanie na śniadanie". Gwiazda szybko pogodziła się ze stratą, a obecni skupia się na szczęśliwym rozwiązaniu i życiu prywatnym - to rozgrywa się w pięknym mieszkaniu w Warszawie, w samym sercu miasta.

Jak mieszka była prowadząca "Pytania na śniadanie"? Ta może się pochwalić przestronnym i przytulnym mieszkaniem z olbrzymim tarasem, na którym uwielbia się bawić wspólnie z synkiem, Enzo i Kokosem - czworonożnym pupilem. Na jaki styl postawiła ulubienica fanów? Okazuje się, że ta jest fanką nowoczesności, która króluje w jej mieszkaniu. Na licznych zdjęciach w mediach społecznościowych w oczy rzucają się designerskie meble oraz neutralne, naturalne barwy ziemi.

Małgorzata Tomaszewska postawiła na kuchnie, otwartą na salon oraz jadalnie. Całość utrzymana jest w stonowanych szarościach. W łazience z kolei zaszalała ze złotymi dodatkami!

W moim mieszkaniu dominuje jasne drewno w zimnym odcieniu i biel oraz beżowy gres. Dla niektórych brak zdecydowanych kolorów jest nudny, ja lubię spokojne, stonowane i minimalistyczne wnętrza. Wspomniała w wywiadzie z portalem styl.fm.

Na licznych zdjęciach w mediach społecznościowych pojawiają się także eleganckie tkaniny w naturalnych kolorach, które sprawiają, że nowoczesna przestrzeń jest jednocześnie bardzo przytulna.

Jak Wam się podoba styl, na jaki postawiła dziennikarka?

