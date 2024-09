Martyna Wojciechowska swój czas dzieli między podróże, zaangażowanie w kolejne projekty i życie domowe. Po jednej z ostatnich wypraw podróżniczka odkryła, że jej mieszkanie zostało zalane niemal w całości i czeka ją generalny remont. Martyna Wojciechowska poinformowała o tym wykorzystując popularny trend w mediach społecznościowych, który w ironiczny sposób prezentuje oczywiste fakty. Fani podróżniczki wspierają ją, ale nie ukrywają, że mają już dość słuchania po raz kolejnych słynnych zdań: "Tu..., tutaj..., a tu..."., które viralowo zalały TikToka i Instagram.

Martyna Wojciechowska swoje mieszkanie traktuje jako oazę spokoju, do której zawsze chętnie wraca po powrocie z kolejnych podróży. To, co zobaczyła ostatnio po powrocie ze spotkania z Kabulą sprawiło, że nie nieoczekiwanie była zmuszona zrobić remont mieszkania. Okazuje się, że za sprawą źle zaizolowanego tarasu zalało jej niemal całe mieszkanie, a woda wlała się pod podłogę. Teraz trwają prace mające na celu osuszyć mieszkanie, a potem przyjdzie czas na generalny remont i zrywanie podłóg oraz skuwanie tynków.

No cóż… CISZA I SPOKÓJ. Ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił. Od prawie 3 tygodni mój dom jest pobojowiskiem i jedną wielką suszarnią. Rury i maszyny są wszędzie. Pracują (i hałasują) dzień i noc. Uroki zalania przez źle zaizolowany taras. Woda się wlała pod podłogę i uszkodziła ponad 70 proc. mieszkania. Po odpompowaniu wody i suszeniu czeka mnie skuwanie tynków i zrywanie części podłogi. Jeszcze długa droga do końca tej podróży.

wyznała podróżniczka na Instagramie