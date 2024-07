Samo całowanie na pierwszej randce nie jest niczym złym, jednak może zostać zinterpretowane jako zbytni pośpiech. Z drugiej strony jest także okazją do tego, żeby lepiej zorientować się, jakie oczekiwania ma partner.

Kobiety na ogół poważniej traktują pocałunki niż mężczyźni, ale nie jest to regułą. Całowania na pierwszej randce nie warto demonizować, ale trzeba liczyć się z jego ewentualnymi konsekwencjami.

Czego się możesz dowiedzieć, całując się na pierwszej randce?

Całując się już na pierwszym spotkaniu, możesz dowiedzieć się całkiem sporo o drugiej osobie. Jeśli mężczyzna jest nachalny, a jego pocałunki nie mają nic wspólnego z delikatnością, to znak, że nie powinnaś się decydować na kolejną randkę. Gentleman nie zachowuje się w ten sposób. Jeśli w dodatku próbuje wymóc na tobie coś więcej niż tylko pocałunki, to nie jest chłopak na dłuższy związek.

Dlaczego nie warto całować się na pierwszej randce?

Różne mogą być powody, dla których lepiej wstrzymać się z całowaniem przynajmniej do kolejnej randki. Dla jednych jest to kwestia pokazania się jako porządna osoba, dla drugich to po prostu romantyczna chwila, na którą chce się poczekać. Na pierwszy pocałunek warto czekać, ze względu na:

Zobacz także

zbyt szybkie tempo – całowanie na pierwszej randce może nie mieć żadnych konsekwencji, ale... każdy fizyczny kontakt może doprowadzić do czegoś więcej. Szczególnie gdy podczas spotkania wypijesz alkoholowe drinki, które mogą doprowadzić do większego rozluźnienia atmosfery. Nie jesteś pewna, czy masz na tyle silne hamulce, a jednocześnie nie chcesz za szybko pójść z chłopakiem do łóżka? Wstrzymaj się też z całowaniem;

oczekiwanie na wyjątkową chwilę – pierwszy pocałunek to często moment, na który czeka się z utęsknieniem. Pary często świętują nie tylko rocznicę pierwszej randki i podjęcia decyzji o byciu razem, ale także pierwszy pocałunek. Nie czekając na tę wyjątkową chwilę, tracisz okazję do celebrowania tego wydarzenia;

obawę o to, co pomyśli o tobie mężczyzna – jeżeli masz wątpliwości, najlepiej nie prowokuj sytuacji i nie dawaj do zrozumienia, że oczekujesz pocałunku. Mężczyźni są różni i niektórzy mogą potraktować to jako znak, że z każdym całujesz się na pierwszej randce;

delektowanie się chwilą – czekając z pocałunkiem na kolejne spotkanie, będziecie stopniować napięcie, a dzięki temu dłużej się cieszyć tym radosnym oczekiwaniem. Wiele par z długoletnim stażem z sentymentem wspomina romantyczne początki i nie ma potrzeby, żeby wszystko pospieszać;

możliwe choroby – dość prozaicznym, ale ważnym argumentem przeciw całowaniu na pierwszej randce jest możliwość zarażenia się chorobą od drugiej osoby. Razem ze śliną przenosi się m.in. opryszczka, mononukleoza, angina i cytomegalia. Jesteś pewna, że nowo poznany chłopak, którego możesz więcej nie spotkać, nie zostawi ci przykrej pamiątki?

Jeśli czujesz, że naprawdę musisz okazać drugiej osobie zainteresowanie całując ją, zawsze możesz zrobić to w policzek. W ten sposób dłużej będziecie mogli cieszyć się powoli budzącą się namiętnością.