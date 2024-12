Marta Manowska w drugi dzień świąt postanowiła podzielić się ze swoimi fanami tym, gdzie spędzi najbliższe godziny, a nawet dni. Prezenterka pokazała kadry z lotniska i wspomniała nawet o randce.

Marta Manowska oznaczyła Remigiusza Mroza i wspomniała o randce

Marta Manowska to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i aktorka. Jest szczególnie znana z prowadzenia programów telewizyjnych, które cieszą się dużą popularnością, takich jak:

"Rolnik szuka żony" – program reality show, w którym rolnicy poszukują miłości.

"Sanatorium miłości" – program skierowany do seniorów, mający na celu wspieranie ich w nawiązywaniu relacji.

"The Voice Senior" – muzyczny talent show dla osób w starszym wieku, gdzie Marta pełni rolę prowadzącej.

Marta Manowska chętnie pokazuje kadry ze swojego życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego na social mediach. Na próżno jednak szukać tam partnera Marty. Pojawia się również pytanie, czy owy partner istnieje. Tego oficjalnie nie wiadomo. Tym razem jednak prowadząca "Rolnika" pochwaliła się swoim obserwatorom tym, że wylatuje z kraju.

Ruszam w pościg - napisała na pierwszym InstaStories Marta Manowska.

Jednak to druga relacja dodana przez prezenterkę najbardziej zaskoczyła fanów. Manowska dodała zdjęcie, na którym widać samolot i książkę i napisała:

Czas na 30h randkę z Sewerynem - wyjawiła Manowska.

Na zdjęciu oznaczony został Remigiusz Mróz, a dlaczego? A dlatego, że to książka, którą napisał Mróz, pojawiła się w "must have" Marty Manowskiej.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Kariera zawodowa i życie prywatne Marty Manowskiej

Marta ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała jako dziennikarka prasowa, a następnie trafiła do telewizji, gdzie zaczęła rozwijać swoją karierę. Dzięki swojemu naturalnemu wdziękowi, empatii i profesjonalizmowi szybko zyskała sympatię widzów. Jest także autorką książki "Rolnik szuka żony", w której opisuje kulisy popularnego programu.

Marta Manowska niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego z mediami. Wiadomo jednak, że ceni sobie bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi. Chętnie podróżuje, a także angażuje się w działania charytatywne, w tym wspieranie seniorów i inicjatyw na rzecz osób starszych. Nie jest publicznie znane, czy jest w związku, ponieważ unika rozmów na ten temat, chroniąc swoją prywatność. Często podkreśla, że ważna jest dla niej autentyczność w relacjach międzyludzkich, co jest widoczne w jej pracy zawodowej.

fot. Gałązka/AKPA