Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke zostali przyłapani przez stołecznych paparazzi podczas romantycznej randki. Tancerze na wyjście zabrali ze sobą córeczkę Różę. Cała trójka doskonale się bawiła, a fotoreporterzy starannie udokumentowali przebieg tego wyjścia. Musicie to zobaczyć!

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke przyłapani na randce. Te zdjęcia mówią same za siebie

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke ten rok mają wyjątkowo aktywny. Zakochani w lutym br. zdecydowali się na ślub cywilny, a już niecały miesiąc później wzięli udział w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie Jacek dotarł aż do finału i zdobył kryształową kulę. Na początku czerwca zakochani po raz drugi zdecydowali się stanąć na ślubnych kobiercu i w słonecznych Włoszech powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Drugi ślub Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke był uroczystością kościelną, a na ceremonię za granicę zakochani zaprosili aż 80 osób. Jakby tego było mało, małżonkowie obecnie przygotowują się do kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", która rozpocznie się już we wrześniu, jednak w natłoku obowiązków nie zaniedbują siebie. Paparazzi "przyłapali" Hanię i Jacka na wspólnym wyjściu na randkę. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

