Romantyczne chwile w "Sanatorium miłości". W najnowszym odcinku programu dla samotnych seniorów emocji nie brakowało. Widzowie byli świadkami awantury pomiędzy Anną a Edmundem, usłyszeliśmy poruszające wyznania uczestników o ich przeszłości, a na koniec zobaczyliśmy randkę Anny i Zdzisława. Podczas spotkania nie zabrakło czułości!

Siódma edycja "Sanatorium miłości" rozkręciła się na dobre. Od samego początku Edmund nie ukrywa, że zauroczył się Anną. I chociaż matematyczka nie odwzajemnia jego uczuć i już wiele razy mówiła, że nie będą razem, to Edmund nie odpuszcza i wciąż ma nadzieję, że Anna zmieni zdanie w tej kwestii. W najnowszym odcinki uczestniczka nie wytrzymała i podczas spotkania z Martą Manowską wybuchła. Kiedy Edmund zaczął mówić, że chciałby dogadać się z Anią i zaczął wspominać o ślubie, uczestniczka nie wytrzymała.

Po mocnych słowach Anny Marta Manowska ogłosiła, kto został kuracjuszem odcinka. Uczestnicy w głosowaniu zdecydowali, że tym razem to wyróżnienie trafiło do Urszuli. Ku zaskoczeniu wszystkich głos nagle zabrał Stanisław "Stanley", który ogłosił, że razem z Ulą chcą oddać randkę Zdzisławowi. Uczestnik miał więc możliwość zaproszenie kogoś na spotkanie sam na sam. Zdzisław wybrał Annę.

Ania dla mnie jest dziewczyną piękną, naprawdę piękną. Figura jej, buzia przepiękna, usta tylko do całowania, piersi... no nie powiem. Ale oprócz tego, jaki ona ma charakter. Ja ją bardzo dobrze poznałem i to razem to dla mnie to jest szok.

mówił w odcinku Zdzisław.