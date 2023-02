Paulina Smaszcz opowiedziała o swoim partnerze i ich pierwszej randce: "Nie przestraszył się"

Sylwia Bomba w rozmowie z mediami opowiedziała o swoim partnerze. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" jakiś czas temu przyznała, że jest w nowym związku, ale początkowo nie chciała zdradzać zbyt wiele o swoim partnerze. Teraz Sylwia Bomba postanowiła podzielić się swoim szczęściem i wyznała, jakim mężczyzną jest jej ukochany. Okazuje się, że celebrytka zawsze może liczyć na jego wsparcie i pomoc. Sylwia Bomba szczerze o swoim związku z młodszym partnerem Ponad rok temu Sylwia Bomba publicznie przyznała, że po kilku latach związku rozstała się z Jackiem Ochmanem- celebrytka ze względu na ich córkę nie zdradziła wówczas powodu rozstania. Od tamtej pory Sylwia Bomba skupiła się na małej Antosi i sobie. Jakiś czas temu okazało się, że gwiazda "Gogglebox" zaczęła umawiać się na randki, a dziś jest w szczęśliwym związku z tajemniczym mężczyzną. Celebrytka do tej pory nie pokazała twarzy ukochanego, ale wiemy, że nowy partner mocno wspierał Sylwię Bombę, kiedy media poinformowały o śmierci Jacka Ochmana. Sylwia Bomba do tej pory nie mówiła zbyt wiele o nowym partnerze, ale teraz to się zmieniło. Gwiazda hitu TTV w rozmowie z portalem Pudelek.pl przyznała, że jest bardzo szczęśliwa u boku ukochanego. To jest taki mężczyzna, przy którym czuję, że nic już nie muszę udowadniać, wlał taki niesamowity spokój w moje serce- wyznała Sylwia Bomba. (...) Pierwszy raz w życiu spotkałam takiego mężczyznę, który sprawia, że mogę się czuć spokojna, jeżeli mi się coś nie uda, to on na pewno to załatwi- dodała. Zobacz także: Sylwia Bomba pozuje z partnerem i córką: "To był super dzień" Sylwia Bomba nie ukrywa, że po raz pierwszy czuje się tak wyjątkowo u boku mężczyzny. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" jest zachwycona swoim partnerem. ...