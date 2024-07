Pierwsza randka to wyjątkowy czas dla was obojga. Choć spotkaniu mogą towarzyszyć pewne obawy, tzw. dreszczyk emocji, nie warto się denerwować. W końcu każdy woli na pierwszej randce spotkać optymistę, niż człowieka, który jest kłębkiem nerwów.

1. Pierwsza randka a pewność siebie

Pewność siebie sprawia, że kobieta czuje się atrakcyjna. Jeśli zaś tak się czuje, to naprawdę lepiej się prezentuje. Pewności siebie nie należy oczywiście mylić z pychą i zadufaniem – te cechy zniechęcą każdego mężczyznę.

2. Mowa ciała na pierwszej randce

O ile język kłamie, tak ciało trudno jest oszukać. Kontroluj komunikację niewerbalną – gesty, mimikę oraz parawerbalną – intonację. Na pierwszej randce ważny jest kontakt wzrokowy – patrz mężczyźnie w oczy przez co najmniej 3 sekundy, zanim spuścisz wzrok. Zwróć uwagę, aby nie stukać palcami o blat stołu czy nie poruszać nerwowo stopami – takie objawy stresu mogą udzielić się także mężczyźnie.

3. Bądź aktywną słuchaczką

Bardzo ważne – nie zagadaj go. Pierwsza randka to doskonały czas na poznanie siebie, flirt. Jeśli będziesz non stop mówić, chłopak mimo najszczerszych chęci, może tego nie wytrzymać. Okaż mu zainteresowanie – zadawaj pytania, słuchaj uważnie odpowiedzi.

4. Pierwsza randka a temat rozmów

Na pierwszej randce nie warto streszczać swojego życia. Zdecydowanie lepiej porozmawiać o swoich pasjach. Ciekawym pomysłem jest zadawanie niebanalnych pytań, opracowanych przez psychologów, które pozwolą ci dużo się o nim dowiedzieć, np. Gdybyś wiedział, że został ci tydzień życia, to co chciałbyś zrobić w pierwszym momencie?

Pamiętaj by nikogo nie udawać (nie kłam) – przecież chcesz się związać z kimś, kto zaakceptuje ciebie taką, jaka jesteś, po drugie – całe życie nie będziesz grała roli. Kolejna sprawa to uśmiech. Poczucie humoru na pierwszej randce zawsze daje dobry efekt. Powodzenia!