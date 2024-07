Pierwsza randka jest często stresująca. Zwykle to od mężczyzny zależy czy dojdzie do następnego spotkania, czy nie. Jest kilka metod, by zaimponować kobiecie, z którą się umówiłeś.

Pierwsza randka – jak się zachować?

Wielu mężczyzn nie radzi sobie na pierwszej randce, a to właśnie na pierwszym spotkaniu kształtujemy swoje zdanie na temat drugiej osoby. Dlatego też warto się pokazać z jak najlepszej strony. Jak się zachować na pierwszej randce?

1. Wygląd – na pierwszą randkę z wymarzoną kobietą załóż stylowe ubranie. Ubiór powinien podkreślać osobowość i charakter. Jeśli kobieta zauważy, że jesteś ubrany stosownie i oryginalnie zrozumie, że chciałeś jej zaimponować swoim wyglądem. Dlatego zwykłą bluzkę polo odłóż do szafy i zastąp ją elegancką i pachnącą koszulą.

2. Odpowiednie miejsce – najlepszym miejscem na pierwszą randkę są kawiarenki, których jest mnóstwo na deptakach czy w galeriach handlowych. Unikaj zbyt klimatycznych lokali, które tworzą przesadnie romantyczny nastrój. Tak samo jest z prezentami. Nie zaleca się kupowania zobowiązujących prezentów na pierwszą randkę z kobietą. Choć reakcja partnerki może być pozytywna, końcowy efekt może być odwrotny do zamierzonego – kobieta może poczuć się zbytnio naciskana.

Nie zapominaj też o tym, że to ty zapraszasz dziewczynę na randkę, dlatego powinieneś zapłacić za was oboje.

3. Dobra pozycja do rozmowy – na pierwszej randce pamiętaj, by nie siadać naprzeciwko kobiety, gdyż jest to niekomfortowy układ. Tak samo jest z siadaniem na różnych wysokościach. Najlepiej ulokuj się obok dziewczyny, na sofie, czy kanapie, bądź przystawiając krzesło do tego, na którym siedzi. Co więcej, powinieneś usiąść po prawej stronie kobiety, gdyż będzie jej wygodniej rozmawiać i utrzymywać kontakt wzrokowy (oczywiście pod warunkiem, że jest praworęczna).

4. Rozmowa – pierwsze spotkanie powinno kojarzyć się pozytywnie, dlatego nie zaczynaj rozmów na temat polityki, czy religii, gdyż może dojść do konfrontacji, a rozmowa powinna kojarzyć się kobiecie z pozytywnymi emocjami. Dodatkowo, pokaż siebie jako osobę interesującą i mającą duże doświadczenie życiowe.

5. Dotyk – podczas pierwszego spotkania, ważny jest odpowiedni dotyk, dzięki któremu kobieta poczuje się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Nie pozwalaj sobie na zbyt wiele, a jedynie pogładź dłonie kobiety czy przytrzymaj je. Zachowuj się przy tym subtelnie.

6. Czas trwania randki – najodpowiedniejszy czas trwania pierwszej randki waha się od godziny do dwóch. Spotkanie najlepiej skończ w tym momencie, kiedy zauważysz, że zaintrygowałeś sobą towarzyszkę. Po upływie tego czasu powiedz, że masz coś do załatwienia i niestety musisz już uciekać. Dzięki takiemu zachowaniu sprawisz, że kobieta będzie myślała o spotkaniu i o tobie.

7. Zachowanie dżentelmeńskie – pamiętaj, że powinieneś zachowywać się jak dżentelmen, czyli otwierać przed kobietą drzwi, odwieszać jej płaszcz czy zaoferować odprowadzenie do domu. Kobieta, z którą się spotkałeś na pewno to doceni, bo każda chce poczuć się jak księżniczka.