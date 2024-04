Fani "Love Island" mają dość Mateusza. Przystojny uczestnik w ostatnim odcinku zaskoczył swoim zachowaniem na randce z Angeliką, a internauci ostro go podsumowali. Nie uwierzycie, co Mateusz powiedział do swojej partnerki i jak na to wszystko zareagowali fani programu. W komentarzach zawrzało!

Reklama

Fani krytykują Mateusza z "Love Island"

Wielki finał "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. Choć trudno w to uwierzyć, to już w najbliższą niedzielę zakończy się dziewiąta edycja hitu prowadzonego przez Karolinę Gilon. Wydaje się, że tuż przed zakończeniem programu największe emocje wywołują Dan i Mateusz, których zachowanie jest szeroko komentowane w sieci - fani "Love Island" mają dość i domagają się interwencji pisząc wprost: "Dwóch lovelasów do domu". Niestety, po ostatnim odcinku hitu Telewizyjnej Czwórki w sieci znów zawrzało, a fani ostro krytykują zachowanie Mateusza.

W ostatnim odcinku "Love Island" produkcja zorganizowała randkę na plaży dla Mateusza i Angeliki oraz dla Dana i Amandy. Niestety, to jak zachowywał się Mateusz mocno rozczarowało fanów programu. Wydaje się, że również sama Angelika nie była zachwycona tym, co usłyszała od partnera. W pewnym momencie para rozmawiała o wymarzonej randce Angeliki. Dziewczyna zapytała Mateusza, czy może liczyć na kwiaty od partnera, ale takiej odpowiedzi chyba się nie spodziewała...

Kwiatki będziesz mi dawał? zapytała Angelika.

Jak ktoś będzie chodził, przy okazji sprzedawał to się złożymy odpowiedział Mateusz.

Angelika była wyraźnie rozczarowana taką odpowiedzią, a fani "Love Island" ostro podsumowali Mateusza.

Zobacz także

@loveislandwyspamilosci

Hahaha kupię ci wszystko za co zapłacisz

Ten Mateusz to porażka widać że gość chce być uwielbiany

Porażka ten facet, szkoda dziewczyny komentują internauci.

Reklama

Myślicie, że relacja Mateusza i Angeliki przetrwa po programie?