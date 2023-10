Michał Wiśniewski zaledwie kilka miesięcy temu doczekał się swojego szóstego dziecka. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, by wyjechać na urlop. Postanowił zostawić małego Noëla Cloé pod opieką żony i bawi się właśnie w Londynie. Okazuje się, że miał ważny powód, by udać się w podróż.

Wakacje Michała Wiśniewskiego bez żony

Od lat Michał Wiśniewski znany jest nie tylko ze swojej działalności artystycznej, ale także bujnego życia prywatnego. Obecnie wokalista Ich Troje ma piątą żonę, która w połowie maja urodziła mu szóste dziecko. Okazuje się jednak, że Pola Wiśniewska obecnie została z 2-miesięcznym Noëlem Cloé oraz 2-letnim Falco w domu, podczas gdy artysta wyjechał do Wielkiej Brytanii.

Gwiazdor kilka dni temu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z 15-letnią córką Vivienne i napisał: "Rozpoczynamy przygodę w Londynie". Wiadomo, że zobaczyli już na żywo m.in. słynny disneyowski musical "Król lew", a także wysłuchali "Upiora w Operze". W najnowszym wywiadzie Michał Wiśniewski wyjawił, że to część jego rodzinnej tradycji.

- Mam taki zwyczaj, że z każdym dzieckiem jadę gdzieś osobno. Chodzi o to, by pobyć razem i skupić się bardziej na sobie. Mieć na te kilka dni tylko siebie. To pozwala i lepiej poznawać je na różnych etapach ich rozwoju i lepiej się w siebie nawzajem wsłuchać. (...) Codziennie chodzimy do teatru i oglądamy kolejne musicale. Byliśmy już na "Mamma Mia", na "Królu Lwie", "Upiorze w Operze", "Nędznikach". Mamy zaplanowany cały tour i przyznam, że choć odpoczywamy, już jesteśmy bardzo zmęczeni, bo jest intensywnie - zdradził Michał Wiśniewski w rozmowie z "Faktem".

Muzyk poinformował także, że nawet po tym, jak wróci do Polski, nie będzie zbyt długo obecny w domu. Wszystko ze względu na pracę i budowę wymarzonego lokum.

- Po powrocie znów mam intensywny czas i gram od razu trzy koncerty. Przy budowie domu trzeba harować. Z żoną wyjadę więc gdzieś dopiero w listopadzie. Pola musi na wakacje poczekać - dodał Michał Wiśniewski w rozmowie z tabloidem.

