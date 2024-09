Piotr Gąsowski ma za sobą dwa związki, które w mediach odbiły się echem. Przed laty prezenter był związany z aktorką Hanną Śleszyńską, z którą ma syna Jakuba. Gąsowski był również w związku z tancerką Anną Głogowską, a owocem tego uczucia jest córka Julia.

Piotr Gąsowski nigdy nie ukrywał, że jego życie uczuciowe było w przeszłości dosyć bujne. Zanim poznał Hannę Śleszyńską, jak wyjawił w rozmowie z 'WojewódzkiKędzierski' utrzymywał bliskie stosunki z kilkoma kobietami naraz.

Wszystkie te kobiety były mi bardzo bliskie. To nie było zaliczanie, to był krąg ośmiu dziewczyn. One nie miały związków, ja nie byłem w związku. To było dawno, byłem młody, nikogo nie krzywdziłem, nikogo nie zdradzałem

- wyjawił Piotr Gąsowski.