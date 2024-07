Pocałunek jest czynnością, która pobudza układ limbiczny i krwionośny. Aktywne wtedy obszary mózgu sprawiają, że organizm w sposób nieświadomy przygotowuje się do seksu.

To właśnie dlatego, gdy całujemy się z osobą atrakcyjną seksualnie, odczuwamy przyspieszone bicie serca i podniecenie. Mimo że pocałunek jest sytuacją spontaniczną, warto przygotować się do niego, aby być pewnym siebie i czerpać z całowania się jak najwięcej przyjemności.

Higiena to podstawa

Przed pocałunkiem warto zadbać przede wszystkim o świeży oddech. Unikaj jedzenia ostrych potraw, palenia papierosów nawet dzień wcześniej, ponieważ nieprzyjemny zapach może zepsuć wszelkie doznania. Pamiętaj także o tym, by zadbać o pierwsze wrażenie. Dyskretny, choć dopracowany makijaż, uwodzicielskie, lecz nienachalne perfumy oraz atrakcyjny strój stwarzają aurę, która dopełnia wrażeń podczas pocałunku i działa pobudzająco na partnera. Poza tym pamiętaj o tym, że ciekawie przeprowadzona rozmowa także może działać jak afrodyzjak.

Trening przed pocałunkiem

Jeśli obawiasz się technicznych aspektów pocałunku, pewności siebie doda ci poznanie technik i rodzajów pocałunku. Podpatrz całujących się bohaterów filmowych, zajrzyj do kamasutry. Jedz soczyste owoce, wyobrażając sobie usta partnera. Pamiętaj jednak, że emocje i nastrój chwili biorą zwykle górę nad zasadami i technikami całowania, o których słyszałeś.

Jak rozpoznać właściwy moment, czyli sygnały niewerbalne

Gdy spotykamy się z osobą, którą uważamy za atrakcyjną fizycznie, na początku znajomości często nie mamy pewności, czy możemy liczyć na odwzajemnienie naszego zainteresowania. Z pomocą przychodzi nam wtedy mowa ciała, czyli sygnały, które wysyłamy nieświadomie i poza kontrolą. Sytuacja intymna buduje się poprzez patrzenie partnerowi w oczy dłużej niż w podczas rozmowy, skracanie standardowego dystansu do odległości intymnej oraz dotyk.

Pierwszy pocałunek i co dalej?

Zwykle już podczas pierwszego pocałunku możemy stwierdzić, czy jest to preludium do dalszej znajomości, czy tylko epizod. Jeśli jednak jesteśmy rozczarowani wrażeniami, pamiętajmy, że nie musi to oznaczać końca znajomości. Potrzeba czasu, by dopracować techniki oraz nauczyć się sztuki pocałunku. Ważna jest cierpliwość oraz chęć poznawania reakcji własnych oraz partnera.