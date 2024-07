Znaczenie pocałunków może być bardzo różne w zależności od tego, jaka część ciała jest całowana. Całus w czoło jest przejawem troski o drugą osobę, w dłoń – znakiem szacunku i adorowania, a w szyję – elementem gry wstępnej.

Pocałunki, które mają zdecydowanie zmysłowe znaczenie zarezerwowane są dla zacisza domowego. Nie jest w dobrym tonie namiętne całowanie się w miejscu publicznym.

Pocałunek w policzek - znaczenia

Pocałunki w policzek zwykle nie są kojarzone z relacją romantyczną – zdarzają się między przyjaciółmi, a nawet dalszymi znajomymi. Są też elementem tzw. bruderszaftu, czyli swojskiego rytuału zmiany relacji na mniej oficjalną i mówienie sobie po imieniu.

W Polsce coraz częściej praktykuje się buziaki na przywitanie, co czasami wzbudza pewne onieśmielenie. Z pewnością nie można pozwolić sobie na to z każdą osobą i lepiej zarezerwować ten gest dla dobrych znajomych. Nowo poznane osoby mogą nie życzyć sobie takiej formy powitania, ponieważ narusza ona ich sferę przestrzeni personalnej, która zwykle zarezerwowana dla najbliższych.

Przywitanie pocałunkiem w różnych stronach świata - jak wygląda?

W Polsce witając się, policzki całuje się trzy razy, zaczynając od prawej strony. Na pożegnanie całus jest tylko jeden. Nie jest to jednak uniwersalny zwyczaj, który w każdym zakątku świata wygląda tak samo. We Francji całuje się cztery razy, we Włoszech dwa, a w Belgii tylko raz. W Stanach Zjednoczonych też daje się trzy buziaki, ale nie dotykając policzków, czyli całuje się powietrze. W Polsce nie jest to jednak mile widziane.

Pocałunek w czoło - co oznacza?

Całowanie w czoło kojarzy się z rodzicielskim gestem – mówi się o matczynym lub ojcowskim pocałunku. Symbolizuje troskę i jest sygnałem chęci opieki nad drugą osobą. Chłopak całujący swoją dziewczynę w czoło daje jej do zrozumienia, że chce, aby czuła się bezpiecznie.

Całowanie dłoni - symbolika

Pocałunek w dłoń jest dość kontrowersyjny, ponieważ wiele osób uważa go za staroświecki gest. Mężczyzna, który całuje kobietę w rękę, okazuje jej szacunek, ale może też być sygnałem adorowania. Niedopuszczalne jest chwytanie za dłoń i przyciąganie jej do ust – adorator delikatnie ująć końce palców, pochylić się i dopiero wtedy złożyć subtelny pocałunek na wierzchu dłoni.

Całowanie wnętrza dłoni jest zarezerwowane dla bliskich osób, ponieważ – jak w przypadku szyi – jest to sfera erogenna. Oznacza przywiązanie i głębokie uczucie.

Co oznacza pocałunek w szyję?

Szyja jest erogenną strefą, co oznacza, że jej dotykanie jest bardzo zmysłowe i pobudzające. Pocałunek w szyję zawsze jest związany z seksualnością. W ten sposób okazuje się nie tylko uczucia, ale i pożądanie.

Wykonywany umiejętnie jest doskonałym elementem gry wstępnej. Trzeba jednak uważać, żeby nie zrobić drugiej osobie malinki. Namiętne i intensywne pocałunki na szyi kończą się często niewielkim krwiakiem, który później się ukrywa pod golfem lub tuszuje korektorem.

Pocałunki w usta - wyjątkowe znaczenie

Szczególną uwagę przywiązuje się do pierwszego pocałunku. Niektóre pary nawet świętują kolejne rocznice tego ważnego wydarzenia, które często jest przełomowe i pozwala dalej rozwijać relację. Rzadko bywa, żeby wyglądał idealnie jak z romantycznych filmów, ale ważniejsze jest uczucie, jakie mu towarzyszy. Jest wiele rodzajów pocałunków w usta: suchy, z języczkiem, amerykański. Najbardziej zmysłowy jest pocałunek francuski, który stanowi często element gry wstępnej. Należy jednak go zostawić na sytuacje intymne, aby w ciszy i spokoju cieszyć się doznaniami.