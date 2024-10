Wiktoria z "Rolnika" jest już pewna tego, z kim stworzy związek? Sprawy przybrały zaskakujący obrót.

Wiktoria z "Rolnika" podjęła decyzję. Adam to prawdziwy romantyk

11. edycja "Rolnik szuka żony" rozwija się w coraz szybszym tempie. Niektórzy kandydaci i kandydatki opuścili już domy rolników i rolniczek, inni zaś nadal tkwią w niepewności ws. tego, czy uda im się stworzyć związki z wymarzonymi partnerami. Wiktoria z "Rolnika" pożegnała już jednego z mężczyzn, którzy walczyli o jej serce, a do roli partnera rolniczki pozostało jedynie dwóch kandydatów: Adam i Szymon. Który z panów okaże się bardziej odpowiedni dla 23-latki?

Wiktoria postanowiła sprawdzić to empirycznie. Wybrała się na romantyczny spacer z Adamem i nie uda się ukryć, że podczas tego spotkania wiele się wyjaśniło - mimo że początkowo mężczyzna nieco stresował się spotkaniem sam na sam!

Adam też się czuje pewnie, też jest na pewno bardzo otwarty, szuka też tych momentów, kiedy możemy porozmawiać - mówiła jeszcze przed randką Wiktoria.

Co ciekawe, przed randką kandydat Wiktorii nie był pewien, jaki będzie przebieg tego spotkania. Liczył się z tym, że być może będzie musiał opuścić program:

Moje myśli są bardzo zmieszane i szczerze nie wiem, czego się po tym spotkaniu spodziewać. Nie wiem, czy kolejność ma znaczenie, czy dzisiaj mam się pakować - komentował Adam.

Z kolei drugi z kandydatów, Szymon, uważał, że "gdyby coś między Adamem i Wiktorią zaiskrzyło, to super", a nawet deklarował, że "zwinie manele i pojedzie do domu". Nie był jednak przekonany co do relacji rolniczki ze swoim kontrkandydatem: "Ale tak chyba nie będzie" - skwitował pewny siebie.

Tymczasem Wiktoria i Adam wybrali się nad wodę, gdzie rolniczka w romantycznych okolicznościach poinformowała Adama o swojej decyzji:

Czuję, że jest mi bliżej do Ciebie - wyznała Adamowi Wiktoria podczas randki.

Screen Rolnik szuka żony

Mężczyzna entuzjastycznie zareagował na te wieści - przyznał jednak, że czuje zaskakujący spokój:

Czuję jakiś dziwny rodzaj spokoju i też szczęścia, że jestem z Tobą - mówił zachwycony Adam.

Podczas randki padło jeszcze więcej pochlebstw i komplementów! "Cieszę się, że napisałem list. Oby to był tylko początek jakiejś historii" - podsumował Adam. "Pięknej historii. Czuć przy Tobie taki spokój, wiesz?" - mówiła zauroczona Wiktoria. Para romantycznie się przytulała i ze spotkania wróciła, trzymając się za ręce. Ale uroczo!

Screen Rolnik szuka żony

Rolniczka przyznała wprost, że relacja z Adamem to spełnienie jej marzeń i oczekiwań względem udziału w show:

Czuję się szczęśliwa, otrzymałam to, czego tak naprawdę chciałam od tego programu - skwitowała.

Niestety - rolniczce pozostała jeszcze ta mniej przyjemna część historii, czyli pożegnanie Szymona. O tym, jak ono przebiegnie, dowiemy się zapewne w kolejnym odcinku. Jesteście ciekawi? Uważacie, że Wiktorii i Adamowi uda się stworzyć trwałą relację? My trzymamy mocno kciuki!

