Julia von Stein nie raz wspominała, że nie może znaleźć swojej drugiej połówki, a byli partnerzy widzieli w niej tylko pieniądze. Wygląda na to, że w życiu celebrytki nastąpiły zmiany i znalazła swoje szczęście! Para wybrała się do galerii handlowej, gdzie czyhali na nich paparazzi. Czy 28-latka jest już zakochana? Zobaczcie zdjęcia.

Julia von Stein zdobyła popularność dzięki "Królowym życia", w których pojawiała się razem ze swoją rodziną. Celebrytka zyskała ogromną popularności dzięki swojemu "niewyparzonemu językowi" i po prostu temu, że była sobą. Na swoim Instagramie zgromadziła prawie 400 tys. obserwujących, z którymi dzieli się swoją codziennością. Jakiś czas temu rozpętała się wielka afera po tym, jak 28-latka naskoczyła na pracownika fast-food'a, gdy ten poprosił ją o zgaszenie papierosa w jej samochodzie. Afera odbiła się szerokim echem w mediach i sprawiła, że o gwieździe reality-show zrobiło się jeszcze głośniej.

Niedawno Julia von Stein zabrała głos ws. rozstania Dody i Dariusza Pachuta, a jej stanowisko było jednoznaczne. Przy tej okazji podzieliła się również własnymi przemyśleniami nt. relacji i mężczyzn w jej życiu:

Chciałabym zabrać głos ws. Dody, ws. jej rozstania. Takie kobiety jak my, które mają sławę, mają pieniądze (…) nie chcemy więcej z rzeczy materialnych. Jest jeden aspekt w życiu, o którym niesamowicie marzymy - i nie wiadomo dlaczego, mamy jakiegoś pecha. To miłość. To jest tak przykre...

- mówiła Julia.