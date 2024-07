Niewyparzony smoczek i butelka stają się pożywką dla grzybów i bakterii, dlatego trzeba je wyparzać po każdym użyciu. Bakterie i grzyby można zabić w bardzo wysokiej temperaturze, zatem butelkę i smoczek można zdezynfekować przez gotowanie w wodzie w garnku lub w specjalnym sterylizatorze.

Jak długo wyparzać smoczek i butelkę?

Przez pierwsze pół roku życia dziecko może jeść tylko mleko. Jego układ immunologiczny w tym czasie stawia pierwsze kroki, zatem nie wolno dopuścić, by do układu pokarmowego malca dostały się bakterie z butelki czy smoczka. Infekcja bakteryjna albo grzybicza może u niemowlaka powodować wymioty, biegunkę, odwodnienie, bóle brzuszka i bolesne pleśniawki. Gdy dziecko skończy pół roku, jego układ odpornościowy nadal się kształtuje, ale jest znacznie silniejszy, dlatego każdorazowe wyparzanie smoczka i butelki nie jest wówczas konieczne.

Wyparzanie smoczka i butelki przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem smoczek i butelkę trzeba wyparzyć. Nie wystarczy ich umyć, ponieważ to nie zdezynfekuje przedmiotów. Trzeba je gotować we wrzątku przez minimum 5 minut.

Sterylizacja smoczka i butelki po każdym użyciu – garnek czy sterylizator?

Zalegające w butelce i na smoczku resztki pokarmu są dobrym siedliskiem dla bakterii. Po każdym karmieniu butelkę i smoczek trzeba więc opłukać, umyć szczotką do butelek i płynem do naczyń, a następnie zdezynfekować. Butelkę i smoczek wyparzyć można we wrzątku, postępując tak, jak przed pierwszym użyciem – gotując przez 3 do 5 minut w wodzie. Metoda ta jednak sprawdza się wtedy, gdy dziecko ssie pierś, a butelka używana jest okazjonalnie. Gdy niemowlę jest często karmione butelką, warto zaopatrzyć się w sterylizator. Pozwala on wyparzyć smoczki i butelki w większej liczbie, a proces trwa dużo krócej. Są różne rodzaje sterylizatorów, m.in. do używania w mikrofalówce i parowe. Parowy sterylizator dezynfekuje smoczki i butelki przy użyciu pary o temperaturze ponad 100°C. Są one sterylne przez około 3 godziny. Należy pamiętać, by dokładnie umyć ręce przed wyjęciem butelek i smoczków, żeby nie przenieść na nie swoich bakterii. Inną opcją są butelki samosterylizujące, które dezynfekuje się w kuchence mikrofalowej w ciągu zaledwie 1,5 minuty.

