Przy kąpaniu noworodka nie ma potrzeby dodawania do wody mydeł, płynów, emolientów. Kosmetyki dla dzieci nie powinny zawierać innych składników niż roślinne, powinny być wolne od parabenów, z niewysokim pH.

Kąpiel powinna być dla dziecka chwilą przyjemności. Warto postawić na naturalne preparaty, które doskonale sprawdzą się także podczas pielęgnacji skóry dziecka z AZS lub wysypką.

W czym kąpać noworodka: co najlepsze do wrażliwej skóry

W okresie jesienno-zimowym, jeśli dziecko się zbytnio nie ubrudziło, można kąpać je w wanience, umywalce lub specjalnym wiaderku do kąpieli nawet co 3 dni. Latem skóra maluchów znacznie częściej się poci i szybciej odparza - codzienna kąpiel doskonale je wówczas orzeźwi. Kilkakrotnie w ciągu dnia można również szybko opłukać dziecięce ciało.

Do kąpieli mało problematycznej skóry nie potrzeba kosmetyków, wystarczy czysta, ciepła woda, bez chemicznych dodatków. Skóra noworodków często się łuszczy, a więc potrzebuje nawilżenia i natłuszczenia. Sprawdzi się tutaj dodane do wody kilka kropli oleju lnianego. Jeżeli dziecko jest bardzo brudne, miejsca te można przemyć delikatnie ręcznie wyrabianym mydłem z olei roślinnych. Pieni się ono słabiej niż mydło drogeryjne, jednak dobrze usuwa zanieczyszczenia i nie działa wysuszająco na naskórek. Najlepsze płyny do kąpieli dla niemowląt mają skład wyłącznie roślinny, niskie pH i nie zawierają barwników ani substancji konserwujących. Nie warto patrzeć na cenę czy markę produktu, a czytać uważnie skład i obserwować reakcje dziecka.

W czym kąpać dziecko z atopowym zapaleniem skóry

W przypadku, gdy noworodek cierpi na atopowe zapalenie skóry, do kąpieli przydadzą się płyny z emolientami, łagodzącymi podrażnienia i reakcje alergiczne. Te substancje tłuszczowe dobrze zatrzymują wodę w skórze, nawilżając ją. Tworzą także barierę, która utrudnia wodzie odparowywanie z naskórka. Zwykłe mydła drogeryjne nie są polecane do przesuszonej skóry niemowlaka z AZS. Zawierają konserwanty i mają wysokie pH, przez co jeszcze bardziej wysuszają dziecięcy naskórek. Do mycia wrażliwej skóry głowy i włosów również używa się jedynie wody, ewentualnie delikatnego szamponu dla dzieci. Do kąpieli nie potrzeba gąbek ani myjek, w zupełności wystarczy mycie malucha dłonią.

Kosmetyki dla noworodków: jak i w czym kąpać dziecko z ospą

Kąpiele sprzyjają leczeniu zmian skórnych niemowlaka z ospą wietrzną. Ich nadkażenia bakteryjne to najczęściej występujące powikłanie ospy. Kąpiele powinny trwać krótko, aby nie dopuścić do odmoczenia zmian. Najlepiej robić je po porannym przebudzeniu i uważnie umyć okolice najobficiej pokryte gruczołami potowymi. Można dodać do wody likwidujące świąd nadmanganian potasu (do kupienia bez recepty) lub płatki owsiane. Następnie można posmarować wykwity stosowanymi miejscowo lekami przeciwhistaminowymi i robić okłady chłodzące. Podczas leczenia ospy ważna jest szczególna dbałość o higienę: częsta zmiana bielizny, piżam, pościeli, mycie rąk, obcięcie paznokci na krótko.

Co stosować po kąpieli niemowlaka

Gdy noworodek jest już wykąpany, trzeba prędko owinąć go ręcznikiem kąpielowym i wytrzeć. Dobrze sprawdzają się miękkie ręczniki z kapturem, prane w proszku dla niemowląt. Skórę wystarczająco natłuści odrobina oleju lnianego. Przy wyborze balsamu nawilżającego, należy sprawdzić, czy nie zawiera parabenów lub konserwantów. Dziecięca skóra jest na tyle dobrze odżywiona, że zregeneruje się samodzielnie. Kremy do twarzy warto stosować jedynie w przypadku wystąpienia problemów skórnych czy bardzo wysuszonego naskórka.