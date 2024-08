Termin porodu Doroty z "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Para przygotowuje się na przyjście na świat swojej córeczki, a nam zdradzili szczegóły z tym związane. Co za niespodzianka!

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" wybrali imię dla córki

Na początku związku Doroty i Waldemara z 10. edycji "Rolnik szuka żony" wiele osób sądziło, że ich relacja nie przetrwa próby czasu. Oni jednak udowodnili, że są parą, która świetnie się ze sobą dogaduje. Niedawno zakochani zamieszkali razem na gospodarstwie Waldemara, a teraz wspólnie wyczekują na przyjście na świat swojej córeczki. Ostatnio Dorota z "Rolnika" pokazała nawet swój ciążowy brzuszek. Nasza reporterka Party.pl odwiedziła parę na gospodarstwie, by dopytać o szczegóły z ich życia. Oboje czekają na przyjście na świat swojej córeczki, która ma przygotowany kącik w ich pokoju.

Myślę, że pierwsze dwa lata będzie z nami, a po dwóch latach już będzie taka trochę większa, więc już wtedy zrobi się jej osobno pokój, żeby miała już swoje gniazdo — powiedziała Dorota.

Nasza reporterka postanowiła dopytać parę o imię dla córeczki. Oboje potwierdzili, że będzie to popularne polskie imię.

Tradycyjne — zakończyła Dorota.

To jednak nie wszystko! Para zdradziła również, jak ich synowie zareagowali na to, że będą starszymi braćmi. Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał powyżej, by dowiedzieć się więcej.

