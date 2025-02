W programie "Żona dla Polaka" relacja między Sebastianem, 30-letnim informatykiem z Chicago, a Andżeliką, 25-letnią artystką z Krakowa, przeszła przez różne etapy. Początkowo Andżelika wykazywała duże zainteresowanie Sebastianem, co prowadziło do napięć z innymi kandydatkami. Ostatecznie to ona pozostała u boku Sebastiana, starając się rozwijać ich znajomość. W finale poinformowali, że nie są razem. Teraz fani ocenili ich zachowanie w programie i nie szczędzą Andżelice gorzkich słów.

Widzowie "Żony dla Polaka" współczują Sebastianowi

Andżelika w programie "Żona dla Polaka" z czasem zaczęła dostrzegać różnice między nimi. W finałowym odcinku programu przyznała, że Sebastian okazał się inny, niż początkowo się prezentował. Zauważyła, że brakuje mu inicjatywy i otwartości, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu tej relacji. Po zakończeniu programu Andżelika potwierdziła, że nie utrzymuje kontaktu z Sebastianem i nie planuje kontynuować tej znajomości nawet na stopie koleżeńskiej.

Początkowo fani 'Żony dla Polaka" ostro oceniali Sebastiana, ale po ostatnich finałowych odcinkach wszystko się zmieniło.

Specyficzny, to fakt, ale myślę, że po prostu tam nic nie zagrało, z żadną z dziewczyn.

Sebastian nie jest dziwny tylko panna nie jest w jego guście

Fani "Żony dla Polaka" ostro o zachowaniu Andżeliki

Według widzów w wielkim finale "Żony dla Polaka" Andżelika została pokazana w zupełnie innym świetle niż dotychczas. Mimo początkowej znajomości z Sebastianem już mówiła o ślubie i dzieciach, co wydało się widzom zdecydowanie przedwczesne. Teraz internauci spekulują, że być może Andżelika zgłosiła się do programu z innych powodów niż chęć nawiązania relacji z Sebastianem. Niektórzy piszą wprost, że wybrance informatyka z Chicago zależało na tym, aby wyjechać do USA. Teraz sama Andżelika podczas Q&A przyznała, że w tym roku zamierza jeszcze wrócić do Chicago i chce kontynuować przygodę z USA.

Chciała Andzelika wepchać się do Chicago i się nie udało, narobiła afer i wstydu na całą Polskę i nagle mówi że to nie to, gdzie wiedziała jaki jest a ona już ślub i dzieci z nim planowała, dziewczyna porażka .

Najlepsze to były pytania tych znajomych Angeliki o dzieci, ślub itd.. porażka na całego. Szczerze to współczułam temu Sebastianowi w tej sytuacji. Ogólnie został potraktowany okropnie przez Angelikę, wszystko na siłę nawet wyeliminowanie dziewczyn, gdzie było widać, że jemu było bliżej do tej blondynki.

Nie wszyscy fani programu tak krytycznie ocenili zachowanie Andżeliki. Niektórzy stanęli w jej obronie.

Andżelika chciała dobrze, zrobiła wszystko by ich relacja z Sebastianem się rozwijała. Nie rozumiem dlaczego ją atakujecie komentują internauci.

Sebastian miał inną faworytkę w programie "Żona dla Polaka"

Co ciekawe, widzowie podkreślają też, że relacja z Andżeliką była w jakiś sposób wymuszona przez nią samą, a Sebastian nie był gotowy na tak szybkie tempo. Niektórzy internauci ostro skrytykowali uczestnika show TVP, a inni przypominają, że przy Sandrze zachowywał się inaczej niż przy Andżelice.

Sebastian to chlopak tak dziwny, że szok. Żadna z nim nie wytrzyma. On żyje w swoim świecie. Nie potrafi się otworzyć i mam wrażenie, że nawet nie chce. Pewnie ojciec mu kazał się zgłosić do tego programu.

Jemu podobała się inna kandydatka. Przy niej zachowywał się całkiem inaczej.

Jak już zaczął lubić Sandrę, to go olała

Podejrzewaliście, że tak zakończy się ta relacja?

