W sierpniu Kuba Wojewódzki skończył 60 lat, ale do tej pory prezenter nie stanął nigdy na ślubnym kobiercu. Dziennikarz spotykał się z takimi gwiazdami jak: Anna Mucha czy Renata Kaczoruk. Od roku jest w związku z modelką Anną Markowską, z którą coraz częściej pojawia się na branżowych imprezach . Teraz dziennikarz zaskoczył zdjęciem, na którym trzyma w objęciach niemowlaka. W komentarzach posypały się gratulacje.

Kuba Wojewódzki trzyma w objęciach niemowlaka. Tego nikt się nie spodziewał

Kuba Wojewódzki jest jednym z najbardziej popularnych dziennikarzy w Polsce. Oglądalność programu Wojewódzkiego bije rekordy popularności, a on sam dobrze wie, jak podtrzymać zainteresowanie widzów. Media chętnie rozpisują się o życiu miłosnym dziennikarza, choć on sama niewiele o nim mówi. Od 2022 roku spotyka się z Anna Markowską, która jest młodsza od niego o 29 lat. Teraz prezenter zaskoczył nowym zdjęciem w mediach społecznościowych, na którym pozuje z niemowlakiem. 60-latek dodał do zdjęcia poruszającym opis z ważnym przekazem.

Żeby jak dorośnie ... Nie bała się mówić tego co myśli. Mogła żyć w uśmiechniętym kraju. Nie była obiektem pogardy polityków. Mogła kochać kogo chce. Nie bała się być matką. Mogła chodzić do kina na to co chce. Nie musiała mierzyć się z nienawiścią. Mogła brać udział w równych wyborach - napisał Kuba Wojewódzki.

Zobacz także: Oglądalność programu Wojewódzkiego zaskakuje! Czy dziennikarz ma powody do świętowania?

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy stwierdzili, że niemowlak jest bardzo podobny do prezentera. Posypały się również gratulacje.

- Super. Gratulacje. - Gratulacje Panie Ojcze - Wykapany tatuś - Dużo Zdrówka Dla Ciebie i Ukochanej Pociechy - czytamy w komentarzach.

X-News

Zobacz także: Kuba Wojewódzki nagle przerwał program. Padły bardzo ważne słowa

Na koniec Kuba Wojewódzki postanowił zachęcić swoich odbiorców do pójścia na wybory, a przed do wzięcia udziału w marszu pt. "Marsz miliona serc" zorganizowanego przez Koalicje Obywatelską.

Bądź z nami 15 października. A wcześniej 1 października na Marszu Miliona Serc w Warszawie. Godzina 12. #marszmilionaserc #idznawybory - dodał na koniec.

Warto podkreślić, że prezenter nie zdradził, czy dziecko ze zdjęcia to jego pociecha. Pomimo licznych gratulacji, 60-latek nadal nie sprecyzował swojego wpisu. A Wy, co myślicie?

TRICOLORS/East News