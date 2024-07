Kaszel u niemowląt, jest objawem infekcji wirusowej i wymaga wizyty u lekarza, szczególnie jeśli towarzyszy mu gorączka. W innym wypadku suchy kaszel u niemowlaka można zwalczyć domowymi metodami, m.in. nawilżając śluzówkę dziecka. Przy mokrym kaszlu niemowlaka należy dbać przede wszystkim o odksztuszanie wydzieliny.

Kaszel u niemowlaka bez gorączki

Podrażniona śluzówka jest najczęstszą przyczyną suchego kaszlu u niemowlaka, który nie ma gorączki. Dziecko reaguje w ten sposób na niewystarczająco wilgotne powietrze, dym, pył i bardzo intensywne zapachy (np. mocne perfumy). Dlatego bardzo ważne jest, żeby nie narażać dziecka na działanie tych czynników i odpowiednio nawilżać powietrze. Suchy kaszel u niemowlaka może mieć także podłoże alergiczne. Żeby odkryć, co jest alergenem, trzeba bacznie obserwować, kiedy dziecko zaczyna kasłać. Uczulić może sierść zwierząt, a także pokarmy, pyłki i kurz (roztocza). Doraźnie pomóc niemowlęciu możemy, nawilżając jego śluzówkę, np. solą fizjologiczną czy morską aplikowaną do noska. W suchym kaszlu u niemowlaka dobrze jest też nawadniać dziecko. Nadają się do tego woda, napary z ziół i herbatki.

Suchy kaszel u niemowlaka z gorączką – infekcja

Jeśli oprócz suchego kaszlu u niemowlaka występuje też gorączka, to znaczy, że naszą pociechę zaatakowały wirusy. Takie objawy mogą świadczyć o zapaleniu oskrzeli, przeziębieniu, astmie, a nawet początkowej fazie zapalenia krtani i tchawicy. Należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Mokry kaszel u niemowlaka

Jeśli po 2-3 dniach suchy kaszel zamienia się w kaszel mokry, znaczy to, że niemowlę ma infekcję. Może to być zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica albo nawet obrzęk płuc wywołany przez chorobę serca. Pediatra przepisze maluchowi odpowiednie leki i ustali leczenie. Gdy dziecko nie ma gorączki, mokry kaszel może wywoływać wydzielina z nosa spływająca do gardła po jego tylnej ścianie. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie hamować odksztuszania wydzieliny, ale i nie podawać leków wykrztuśnych już od późnego popołudnia, ani tym bardziej na noc (istnieje ryzyko zachłyśnięcia się wydzieliną). Można pomóc dziecku w odkrztuszaniu delikatnym oklepywaniem po pleckach.