Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, oraz Aleksander Baron, muzyk związany m.in. z zespołem Afromental, przez lata uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich związek budził ogromne emocje, a ślub, który odbył się w kwietniu 2024 roku, miał być ukoronowaniem ich miłości. Niestety, niecały miesiąc temu wyszło na jaw, że ich drogi się rozeszły. Wygląda jednak na to, że (jeszcze) małżonkowie wciąż utrzymują ze sobą dobry kontakt. Jak spędzili dzień, który miał być ich pierwszą rocznicą ślubu? Będziecie zaskoczeni.

Symboliczna rocznica ślubu. Tak spędzili ją Sandra Kubicka i Aleksander Baron

Mimo że Sandra Kubicka i Aleksander Baron nie są już razem, 6 kwietnia - dzień ich rocznicy ślubu - wciąż ma dla nich symboliczne znaczenie. Choć oficjalnie zakończyli swój związek, gesty publikowane w mediach społecznościowych sugerują, że między (jeszcze) małżonkami wciąż istnieje wzajemny szacunek i dobre relacje.

Dokładnie w dniu pierwszej rocznicy ślubu Barona i Kubickiej, na profilu muzyka pojawiło się zdjęcie, na którym Aleksander trzyma w ramionach swojego synka Leonarda. Fotografia została opatrzona krótkim, ale wymownym podpisem "Daddy’s boy!". W tle kadru dostrzec można okazały bukiet świeżych kwiatów.

Choć publikacja nie jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Sandra i Baron spędzili ten dzień wspólnie, subtelny przekaz ukryty w zdjęciu może sugerować, że ważne daty i wspomnienia nadal mają dla nich znaczenie.

Baron pokazał zdjęcie z synem, fot. Instagram/alekbaron

Sandra Kubicka wypoczywała z synkiem na wakacjach

Niedawno, tuż przed pierwszą rocznicą ślubu, Sandra Kubicka postanowiła zabrać swojego synka Leosia na kolejne egzotyczne wakacje. Jak wyjaśniła, był to już 11. lot jej blisko rocznego dziecka. Z instagramowych relacji celebrytki wynika, że Leonard nie tylko świetnie odnajduje się w samolocie, ale równie dobrze czuje się w innym kraju. Podczas rodzinnego wypoczynku w Dubaju Sandra dzieliła się z fanami zdjęciami i nagraniami, pokazując, jak maluch radzi sobie podczas podróży.

Kubicka wróciła do Polski tuż przed rocznicą ślubu. Jednak, jak relacjonowała, nie mogła wrócić do własnego domu. Okazało się, że w jej mieszkaniu nadal trwa remont, przez co musiała szukać tymczasowego zakwaterowania.

Muszę wynająć Airbnb jak wrócę, bo jest remont. Jest taka pylica na chacie, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, aby być z dzieckiem w domu. Także wrócę do zimna i będę w obcym mieszkaniu albo hotelu - relacjonowała Kubicka.

Jakie relacje dziś mają Sandra Kubicka i Aleksander Baron?

Choć początkowo życie małżeńskie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona wydawało się idealne, z biegiem czasu zaczęły pojawiać się trudności, które stopniowo osłabiały ich relację. Mimo prób ratowania związku, pod koniec 2024 roku Sandra Kubicka podjęła trudną decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego, zamykając tym samym kolejny rozdział swojego życia.

Aleksander Baron przez pewien czas nie komentował publicznie rozstania. Dopiero w marcu 2025 roku opublikował na Instagramie emocjonalny wpis, w którym podkreślił znaczenie szacunku wobec matki swojego dziecka i wyraził chęć stania się lepszą wersją siebie:

Lekcje, których nauczyłem się dzięki Tobie, Synku: Dbaj o swoją rodzinę - to najważniejsze, co stworzysz w życiu. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój. Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszą wersją siebie. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni - napisał muzyk.

