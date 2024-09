1 z 5

Paparazzi "przyłapali" Dominikę i Marcina w jednym ze sklepów z artykułami dla dzieci. W wyborze ubranek i gadżetów niezbędnych dla niemowlaka pomagała im córka tancerza, Helenka. Ostatnio Marcin Hakiel w programie "Mówię Wam" zdradził, że jego dzieci z poprzedniego związku cieszą się, że wkrótce będą mieć młodsze rodzeństwo.

``Cieszą się. Adam się śmiał ostatnio, że jak on będzie miał 30 lat to jego przybrany brat czy siostra będą mieli 15 lat, czyli tyle co on ma teraz. A Helenka już się nie może doczekać, już z Dominiką umawiają się na zakupy``