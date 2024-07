Odwodnienie może być szczególnie groźne dla bardzo małych dzieci, jednak nie można przesadzać w drugą stronę – jeśli Twój maluch nie chce pić wody ani herbatki, nie zmuszaj go do tego. Czym i kiedy dopajać niemowlę?

Skąd wiadomo, że dziecko potrzebuje dopajania?

Gdy niemowlak marudzi podczas karmienia, jest senny, ma suche wargi i jest osłabiony, to znak, że brak mu płynów. Dzieje się tak, kiedy dziecko ma gorączkę lub wymiotuje, także bardzo wysoka temperatura za oknem sprzyja wzmożonemu pragnieniu. U noworodków o odwodnieniu świadczy także zapadnięte ciemiączko. Wtedy konieczne jest dopajanie niemowlęcia. Należy albo pozwalać dziecku ssać pierś tak często, jak ma na to ochotę, albo podać mu wodę lub herbatkę dla niemowląt. Jeśli decydujemy się na wodę, warto zwrócić uwagę, by była ona odpowiednia dla niemowlęcia, a więc niskomineralizowana bądź źródlana, niegazowana, najlepiej z atestem Instytutu Matki i Dziecka albo Centrum Zdrowia Dziecka. Taką wodę należy przegotować i ostudzić, dopiero po tym można podać ją dziecku. Natomiast jeśli stawiamy na herbatkę, to dobrym wyborem będzie rumianek albo koper włoski, ten drugi złagodzi przy okazji bóle brzuszka.

Czym nie dopajać dziecka?

Dopajanie niemowlęcia sprawdza się też wtedy, gdy rozszerzamy jego dietę, a więc około 6. miesiąca życia. Wówczas oprócz wody mineralnej, którą można podawać już od 1. miesiąca życia, możemy serwować naszemu maluszkowi soki owocowe w niewielkich ilościach – marchewkowy i jabłkowy. Nie powinniśmy natomiast poić dziecka słodzonymi napojami ani sokami, należy wystrzegać się też glukozy, która wpływa na zmniejszenie apetytu. Na czarnej liście jest też woda o wysokiej zawartości minerałów, bowiem może obciążać nerki i przewód pokarmowy, a także woda z przydomowych studni, w której mogą się znajdować różne bakterie i szkodliwe substancje przedostające się do gruntu np. z nawozów azotowych. Zanim podamy dziecku herbatkę, należy sprawdzić, czy w jej składzie nie ma cukru – może się to zdarzyć w gotowych herbatkach dla niemowląt. Zdecydowanie nie dopajajmy naszej pociechy herbatą czarną ani zieloną, bo mają one działanie pobudzające.