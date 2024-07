Świeże grzyby warto kupować od handlarzy, którzy uzyskali atest od klasyfikatora. Zaopatrywanie się w nie od osób sprzedających na ulicy, bez certyfikatu poświadczającego kompetencje grzybiarza, może być niebezpieczne dla zdrowia.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 roku grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, mogą być sprzedawane wyłącznie na targowiskach, bazarach i w placówkach handlowych pod warunkiem, że sprzedawca uzyskał atest od grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów.

Czy kupowanie grzybów na ulicy jest bezpieczne?

Jeśli nie znamy się na grzybach, to mimo kuszącej ceny nie warto kupować grzybów od ludzi na ulicy. Może się bowiem zdarzyć, że wśród dobrych grzybów trafi się jeden trujący. Wtedy nietrudno o zatrucie, które często grozi nawet śmiercią.

Kupowanie grzybów na targach i bazarach

Zarządcy targów, bazarów i innych placówek handlowych mają obowiązek zatrudnienia klasyfikatora, jeśli na targu są sprzedawcy, którzy oferują klientom grzyby. Nieprzestrzeganie przez nich przepisów może grozić kilkuset złotowym mandatem. Handlarz grzybów ma też obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji zawierających jego dane (m.in. imienia, nazwiska, adresu, czy telefonu), jak i tych dotyczących gatunku grzybów i miejsca, w którym zostały zebrane. W przypadku zatrucia ułatwia to dotarcie do sprzedawcy.

Grzyby w marketach

Markety nie muszą zatrudniać klasyfikatorów. Partie grzybów leśnych, które do nich trafiają mają wydany wcześniej atest. W przypadku grzybów suszonych jest jednak inaczej. Muszą one mieć oznakowanie z numerem grzyboznawcy (osoba wyższa stopniem od klasyfikatora). Jest to spowodowane tym, że grzyby suszone mają w sobie dużo więcej trucizny niż świeże.

Kupować grzyby samodzielnie?

Kupując grzyby nie warto polegać wyłącznie na własnej wiedzy. Prócz tego, czy są trujące, zaleca się sprawdzać także, czy nie są robaczywe. Nawet grzybami jadalnymi można się zatruć, jeśli są one w nieodpowiedni sposób przechowywane (np. w plastikowej siatce) lub przyrządzone (np. niedogotowane).