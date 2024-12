Nie żyje Janusz Gazda. Współpracował przy produkcjach takich jak "Klan" i "Plebania"

Janusz Gazda był jednym z najbardziej uznanych polskich krytyków filmowych. Jego wkład w rozwój rodzimej kinematografii jest nieoceniony. Był współzałożycielem miesięcznika "Kultura Filmowa", który później zmienił nazwę na "Film na Świecie". W latach 1992-1997 pełnił funkcję redaktora naczelnego "Kwartalnika Filmowego". Jego praca dziennikarska i krytyczna skupiała się na popularyzacji filmu jako ważnego elementu kultury.

Janusz Gazda był związany z TVP przez wiele lat. Zyskał uznanie jako współpracownik przy tworzeniu kultowych produkcji, takich jak seriale "Klan", "Plebania" oraz "Twarze i maski". Jego najważniejszym dokonaniem w telewizji pozostaje jednak pomysł na serial "Dom".

Serial ''Dom'' to była propozycja Janusza Gazdy z Redakcji Filmowej Telewizji Polskiej, który zainspirował nas do napisania serialu o Warszawie w pewnym kameralnym ujęciu. I sprawa zaczęła się — jak zwykle w moim przypadku — od dokumentacji. Z powrotem grzebanie się w tym, co było wtedy — w 1945, 46., 47.,49. roku — ważne. A więc całe tygodnie spędzane nad zszywkami ''Życia Warszawy'', ''Rzeczpospolitej'' i gazet z tamtego okresu, aby nagromadzić jakiś materiał, który mógłby być fundamentem losów życia przyszłych bohaterów

– zdradził Andrzej Mularczyk w audycji Haliny Szopskiej w Polskim Radiu w 1985 r.