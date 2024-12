Relacje Danuty Martyniuk z Eweliną, byłą żoną jej syna Daniela, były przez lata źródłem medialnych spekulacji. Danuta niejednokrotnie krytykowała Ewelinę, jednak tego co powiedziała w najnowszym wywiadzie, nikt się nie spodziewał!

Relacje Danuty Martyniuk z Eweliną, byłą żoną Daniela, od dawna były tematem medialnych spekulacji. Danuta Martyniuk w swoich medialnych wypowiedziach niejednokrotnie nie szczędziła Ewelinie gorzkich słów. W jednym z wywiadów wyznała, że traktowała byłą synową jak córkę, regularnie wspierając ją finansowo i to był jej błąd.

Nawet mi 'dzień dobry' nie powiedziała. A ja przecież jak córkę ją traktowałam. Co miesiąc przelewałam jej pieniądze, żeby miała. Do ręki też jej dawałam. To był mój błąd. Ludzie mówią mi, że byłam za dobra

Mimo wcześniejszych napięć Danuta Martyniuk postanowiła odwiedzić Ewelinę z okazji mikołajek, by zobaczyć wnuczkę Laurę. Sytuacja między paniami mimo wcześniejszych zawirowań wydaje się być stabilna.

Daniel nie ma kontaktu z córką, ale ja i Zenek staramy się mieć kontakt z wnuczką. Właśnie wybieram się do Laury na mikołajki. W sierpniu Laura była u nas w Grabówce z dziadkami. Jest córeczką mamusi i nie chce się bez niej nigdzie ruszać, wciąż wołała, że chce do mamy, ale byli dziadkowie, więc udało się i pobyła z nami

Fakt, że Danuta Martyniuk ma kontakt z matką swojej wnuczki, podobno nie podoba się nowej żonie Daniela Martyniuka - Faustynie, która zresztą sama spodziewa się dziecka. Mimo krytyki, Danuta pozostaje stanowcza - jej zdaniem dobro wnuczki jest ważniejsze niż opinie innych członków rodziny.

Danuta Martyniuk podkreśliła w rozmowie z "Faktem", że obecnie jej stosunki z byłą synową są bardzo dobre, a co więcej nie chciała, żeby jej syn rozwodził się z Eweliną!

Ewelina pracuje, ale mam nadzieję, że jak będzie miała jakiś urlop, to przyjedzie do mnie z Laurą. My żyjemy z nią i jej rodziną w dobrych relacjach, pomimo ostrych słów, jakie kiedyś padły. Przyznam, że byłam wtedy nakręcona i w nerwach. Ja Ewelinę bardzo lubię i nie chciałam tego rozwodu, ale to nie była moja decyzja. A teraz znów zobaczę wnuczkę i już się cieszę

