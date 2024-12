11. edycja hitowego show TVP dobiega końca, a widzowie w napięciu czekają na wielki finał show. Fakt, że niektórzy uczestnicy stworzyli szczęśliwe pary, a inni przeżyli gorzkie rozczarowania, nieustannie budzi emocje wśród internautów. Teraz Klaudia i Valentyn, którzy tworzą szczęśliwy związek od czasu 9. edycji "Rolnika" wypowiedzieli się o niełatwej sytuacji jednej z rolniczek. Padły zaskakujące słowa!

Trzeba przyznać, że w 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie brakuje zaskakujących zwrotów akcji: tuż przed finałem Sebastian rozstał się z Kasią, a Adam niespodziewanie zakończył związek z Wiktorią. Wszystko wskazuje więc na to, że w finale zdecydowanie będzie się działo. A co o obecnej odsłonie "Rolnika" sądzą Klaudia i Valentyn, którym udało się stworzyć parę w 9. edycji hitu Telewizji Polskiej? Para wypowiedziała się nt. najmłodszej uczestniczki show, Wiktorii.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" przyznała wprost, że współczuła Szymonowi tego, że nie otrzymał szansy na randkę z Wiktorią. Podkreśliła też, że w programie sama bardzo doceniała szczerość kandydatów:

Jak Wiktoria go wtedy nie wybrała, to było widać, że on żałuje (...) było mu przykro, że nie miał tej szansy poznania. Ja sama strasznie stawiam na szczerość, tego oczekiwałam od chłopaków. Bo to jest być droga do wybicia się medialnie - to jest prosta droga, ale to często boli drugą osobę

- powiedziała Klaudia Waśko.