Wiesława Judek, niezapomniana bohaterka 2. edycji show "Sanatorium miłości", zmarła 17 lutego 2025 roku. Miała 74 lata, a fani zapamiętają ją jako pełną ciepła i humoru osobę. Jaka była przyczyna śmierci charyzmatycznej uczestniczki hitu TVP? Jak się okazuje, zmagała się z dolegliwościami zdrowotnymi, które nieco komplikowały jej życie.

Podczas udziału w programie "Sanatorium miłości" Wiesława Judek zdecydowała się na konsultację lekarską. Lekarz przeprowadzający badanie wykrył u niej migotanie przedsionków – zaburzenie rytmu serca, które może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak udar mózgu czy niewydolność serca. Diagnoza była dla Wiesławy ogromnym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej nie miała świadomości, że zmaga się z tak poważnym problemem zdrowotnym. Lekarz zalecił jej natychmiastowe podjęcie leczenia, aby uniknąć niebezpiecznych konsekwencji choroby.

Po diagnozie uczestniczka "Sanatorium miłości" podjęła odpowiednie kroki, aby zadbać o swoje zdrowie. Zastosowanie się do zaleceń lekarza, odpowiednia dieta oraz regularne kontrole kardiologiczne stały się dla niej priorytetem. Niestety, koszty leczenia były dla Wiesławy nie lada wyzwaniem:

Państwo traktuje emerytów jak kulę u nogi. Gdyby nie dzieci, to umarłabym z głodu. Mam 1700 zł emerytury, a państwo nie chce mi dopłacić do leków. (...) Miesięcznie na leki wydaję ok. 500 zł, 500 zł wydaję na mieszkanie i to bez rachunków. Mimo że dla zdrowia jem mniej i schudłam już 30 kg, to i tak muszę bardzo oszczędzać. Liczę każdy grosz

- mówiła Wiesława w rozmowie z ''Faktem''.