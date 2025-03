​Mateusz Świerczyński, partner Karoliny Gilon podzielił się z fanami wzruszającym nagraniem przedstawiającym pierwsze chwile spędzone z nowo narodzonym synkiem. Film ukazuje emocje towarzyszące młodemu ojcu w tym wyjątkowym momencie, odzwierciedlając głęboką więź między nimi. Jednak najważniejsze są słowa, które napisał — składając obietnice swojemu synkowi.

Karolina Gilon i jej partner, Mateusz Świerczyński, niedawno zostali rodzicami. Oboje z niecierpliwością czekali na przyjście na świat ich pociechy. Film z porodu Karoliny Gilon obiegł sieć, a prezenterka chętnie podzieliła się ze swoimi obserwującymi pierwszymi chwilami z synkiem. Teraz Mateusz Świerczyński postanowił pochwalić się pierwszym nagraniem z pociechą.

Dumny tata nie ukrywa swojego szczęścia i zapewnia swojego synka, że zawsze będzie przy jego boku.

Odliczałem dni do tej chwili, a teraz, gdy już tu jesteś synku, wiem, że nic nie będzie już takie samo. Nie mogę się doczekać, by być dla Ciebie ojcem — uczyć Cię, wspierać, prowadzić i kochać najmocniej, jak tylko potrafię. Kangurowanie to nie tylko dotyk - to obietnica. Obietnica, że zawsze będę przy Tobie. Że będziesz bezpieczny! Że już nigdy nie będziesz sam! Są tu u mnie jacyś tatusiowe?

– dodał.