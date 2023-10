Viki Gabor w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy będzie kontynuować naukę. Zaledwie kilka dni temu młoda piosenkarka przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty dlatego teraz pojawia się pytanie, co dalej? Czy Viki Gabor wybiera się do szkoły średniej a później na strudia? Wiemy!

Viki Gabor będzie kontynuować edukację?

Viki Gabor to zdecydwanie jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Wokalistka zdobyła ogromną popularność dzięki występom w programie "The Voice Kids". I chociaż Viki nie wygrała drugiej edycji muzycznego talent-show, to występy w hicie TVP były dla niej przepustką do świata show-biznesu. Dziś piosenkarka ma już 15 lat i ostatnio miała ważny egzamin. Viki Gabor pokazała się przed egzaminem ósmoklasisty, na który wybrała się w białej koszuli.

Viki Gabor nie ukrywa, że to jej mama pilnuje, żeby nie zaniedbywała nauki.

Moja mama ma fajne podejście, to mi się podoba. Ona nie wymaga ode mnie 6 i 5. Po prostu, żebym ja też była z siebie zadowolona, bo to jest fajne, masz taką satysfakcję, że nauczyłeś się i masz 4, albo nawet 3- cokolwiek, ale zdajesz po prostu. I to jest fajne, że ona nie napiera na mnie, nie stresuje mnie tą szkołą- Viki Gabor wyznała dla Party.pl.

Teraz zapytaliśmy Viki Gabor, jakie ma dalsze plany związane z edukacją. Czy po zakończeniu nauki w szkole podstawowej wybiera się do szkoły środniej, a później na studia? Posłuchajcie, co nam powiedziała.

