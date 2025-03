Marcela Leszczak, modelka i uczestniczka programu "Top Model", podzieliła się ze swoimi fanami informacją o problemach zdrowotnych. Celebrytka przyznała, że przez długi czas zmagała się z niepokojącymi objawami, które ostatecznie doprowadziły ją do diagnozy – tężyczki. Choroba ta znacząco wpłynęła na jej codzienne funkcjonowanie, powodując m.in. zawroty głowy, zadyszkę oraz kołatanie serca.

Szokujące wyznanie Marceli Leszczak

Marcela Leszczak w mediach społecznościowych wyznała, że jej problemy zdrowotne pojawiły się niespodziewanie. Zaczęła odczuwać brak energii, co w początkowej fazie tłumaczyła przemęczeniem. Z czasem jednak pojawiły się kolejne objawy, takie jak:

zawroty głowy ,

, kołatanie serca ,

, zadyszka ,

, uczucie osłabienia.

Początkowo celebrytka nie podejrzewała poważnej choroby, jednak nasilające się symptomy skłoniły ją do dalszych badań.

Jak wiecie, jestem osoba aktywna fizycznie — uprawiam sport, dużo ćwiczę i niemal zawsze jestem w ruchu. Dlatego tym bardziej zaskoczyło mnie, gdy z dnia na dzień zaczęło brakować mi energii. Czułam się, jakbym była odłączana od prądu — nagle i bez ostrzeżenia. Początkowo myślałam, że to kwestia cukru, ale szybko pojawiły się kolejne objawy: zawroty głowy, zadyszka, kołatanie serca... A potem ruszyła już cała lawina złego samopoczucia

Trudna droga Marceliny Leszczak do diagnozy

Jak przyznała modelka, proces diagnostyczny nie był łatwy. Wizyty u lekarzy i kolejne badania nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną jej problemów zdrowotnych. Ostatecznie specjaliści potwierdzili tężyczkę, czyli chorobę wynikającą z zaburzeń poziomu wapnia i magnezu w organizmie.

Marcela Leszczak postanowiła podzielić się swoją historią, aby zwiększyć świadomość na temat tej przypadłości. Zwróciła uwagę, że wiele osób bagatelizuje pierwsze symptomy, przez co diagnoza może być opóźniona.

Informacja o chorobie modelki spotkała się z dużym odzewem wśród jej obserwatorów. Wielu fanów okazało wsparcie, a część z nich przyznała, że również zmaga się z podobnymi problemami. W komentarzach pojawiły się także liczne pytania o sposoby radzenia sobie z tężyczką oraz metody leczenia.

Historia związku Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego

Marcela Leszczak i Michał Koterski poznali się w sylwestra 2016 roku, kiedy to aktor grał spektakl, na który producentka zaprosiła swoją koleżankę, Marcelę. Ich spotkanie zaowocowało szybkim rozwojem relacji – już po 11 dniach Michał wyznał Marceli miłość, a po 23 dniach znajomości para się zaręczyła. W 2017 roku na świat przyszedł ich syn, Fryderyk.

Związek pary nie był jednak wolny od kryzysów. W pewnym momencie doszło do rozstania, podczas którego Michał Koterski był widywany z inną kobietą. Mimo to, dla dobra syna, Marcela i Michał utrzymywali ze sobą kontakt, co ostatecznie doprowadziło do ich ponownego zejścia się. W styczniu 2024 roku para wzięła ślub na Key West na Florydzie.

Po ceremonii nowożeńcy udali się w podróż poślubną do Meksyku, dzieląc się relacjami z tego wyjazdu w mediach społecznościowych. Ich historia jest przykładem burzliwej, ale trwałej miłości, która przetrwała wiele prób i ostatecznie zaowocowała małżeństwem.

